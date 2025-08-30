Pil sottozero, colpa dei dazi. Rincara il carrello della spesa: "Ma sono in arrivo sviluppi positivi"

"La partita dei dazi non è conclusa. Primo, perché l’aspettativa, su entrambi i lati dell’Oceano, è quella di allargare l’elenco dei prodotti oggetto di esenzione nei prossimi mesi. E poi perché l’attuale situazione può aprire a prospettive molto interessanti sotto il profilo economico e commerciale. Sempre che l’Ue sappia giocare bene le proprie carte". Da Chicago Simone Crolla (nella foto), consigliere delegato dell’American Chamber of Commerce in Italy – 110 anni di storia e 620 soci, oltre la metà dei quali americani – butta acqua sul fuoco e invita a leggere in modo diverso il risultato del braccio di ferro con Donald Trump. "Le trattative – precisa – non debbono considerarsi concluse: al contrario, i team negoziali continueranno a incontrarsi. È una negoziazione permanente che speriamo possa divenire la base per la sottoscrizione di un vero accordo commerciale".

Di che tipo, esattamente?

"Quella di Trump era, almeno in parte, una battaglia di principio. Abbattere lo sbilanciamento commerciale con l’Europa e sgombrare il tavolo da alcune limitazioni all’export degli Usa. L’Ue potrebbe approfittare dell’attuale fase per riportare in auge il Ttip, l’accordo commerciale di libero scambio che era stato negoziato nel 2013, ai tempi della presidenza Obama, tra l’Europa e gli Stati Uniti. L’ipotesi di accordo prevedeva di integrare i due mercati, riducendo i dazi doganali e rimuovendo in vari settori le barriere non tariffarie, come le differenze in regolamenti tecnici".

Ma l’accordo fallì.

"Franò proprio perché l’Ue, con i suoi 27 leader, non volle rivedere le politiche sulle tariffe secondarie. Ma oggi questo problema è superato, e un trattato di libero scambio in versione riveduta e corretta è possibile".

Le trattative in corso dove possono portare?

"Guardiamo a quanto avvenuto tra Usa e Regno Unito a maggio: i due partners hanno raggiunto un accordo quadro per un’intesa commerciale (poi sottoscritta al G7 di Kananaskis, in Canada) che riduce le tariffe d’importazione statunitensi su auto, acciaio e alluminio britannici in cambio di un maggiore accesso al mercato britannico per i prodotti statunitensi, tra cui la carne bovina e l’etanolo. La Special Relationship tra i due Paesi ha anche determinato una tariffa generale del 10%, tra le più basse imposte in questi mesi".

Noi siamo al 15% e il mondo produttivo è in allarme.

"Gli effetti dei dazi sono ancora tutti da verificare. Finalmente, però, gli operatori economici lavorano in un contesto di certezza. È bene ribadire che il 15% assorbe il 4,8% dei dazi attuali (dazio medio calcolato). Quindi, l’incremento non è del 15%, ma del 10,2%, tetto che pone l’Ue al di sotto dell’aumento dei dazi americani nel mondo che si aggira sul 12-13%. E c’è di più".

Prego.

"Il riequilibrio che nell’ottica di Trump si è delineato rafforza le relazioni già positive e intense con tutte le regioni italiane. Gli Usa sono rimasti l’unico Paese extra-Ue ad avere una capillare presenza consolare in tutto lo stivale. E le imprese americane continuano a investire da noi".

Trump spera che le imprese europee investano negli Usa: c’è interesse fra gli italiani?

"Moltissimo. E noi per primi guidiamo da anni investitori che negli Usa hanno aperto stabilimenti o rilevato attività e siti produttivi. Succede anche l’inverso. La statunitense Penske, il più importante Dealer automotive italiano nei segmenti premium e luxury, ha acquisito la storica Concessionaria Ferrari Ineco Auto di Modena, operazione che segnerà la nascita di “Ferrari Modena“. L’americana Eli Lilly, di Indianapolis, sta portando avanti nello stabilimento di Sesto Fiorentino un piano di investimenti da 750 milioni di euro per la produzione di farmaci innovativi. Si stima che l’impatto di questa azienda in Toscana sia di 1,4 miliardi di euro".

Gli industriali italiani però continuano a essere preoccupati.

"È giusto, perché le proteste servono a tenere alta l’attenzione e a spingere la diplomazia a trattare. Ci sono prospettive positive: l’economia Usa va bene e attira i colossi mondiali. Se Trump supererà l’appuntamento con le elezioni di medio-termine potrà anche rivedere molte sue scelte".