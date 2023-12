Pil, l’Istat rivede al rialzo le stime. Nel 2023 la crescita è dello 0,7%

L’Italia evita la recessione, per ora. L’Istat ha rivisto leggermente al rialzo le stime trimestrali della crescita, registrando per il Pil italiano un aumento dello 0,1% nel terzo trimestre, sia rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del terzo trimestre del 2022. Meglio dunque della crescita zero emersa dalla stima flash di fine ottobre. La crescita acquisita per l’Italia nel 2023, quella che si realizzerebbe in caso di variazioni nulle nell’ultima parte dell’anno, è quindi dello 0,7% alla fine del terzo trimestre. In questo caso l’Istat ha confermato le stime preliminari diffuse a ottobre, nonostante la revisione al rialzo del dato sul Pil trimestrale.

"Alla lieve crescita del Pil contribuiscono positivamente sia i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private per 0,4 punti percentuali, sia la domanda estera netta per un punto percentuale, mentre la variazione delle scorte fornisce un contributo negativo", commenta l’Istat. È "nullo" il contributo sia degli investimenti fissi lordi sia della spesa delle amministrazioni pubbliche. Cresce dello 0,3% il valore aggiunto dell’industria e dello 0,1% quello dei servizi, mentre risultano ancora in flessione agricoltura, silvicoltura e pesca (-1,2%). La frenata dell’agricoltura – sottolinea Coldiretti – è legata al moltiplicarsi di eventi climatici estremi, che hanno tagliato i raccolti con crolli della produzione che vanno dal 63% delle pere al 20% per la vendemmia.

Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita i consumi finali nazionali in misura pari allo 0,6%, mentre gli investimenti fissi lordi si riducono dello 0,1%. Le importazioni sono diminuite del 2% e le esportazioni sono aumentate dello 0,6%. Sono positivi gli andamenti di posizioni lavorative, unità di lavoro e ore lavorate, cresciuti rispettivamente dello 0,1%, 0,2% e 0,4%, così come i redditi pro-capite, cresciuti dell’1,1%.

Il +0,1% del Pil non cambia in ogni caso il quadro generale dell’attuale situazione economica. L’attività italiana è stagnante e una svolta non sembra imminente, come emerge dall’ultimo indice Pmi sulla manifattura, che a novembre si è fermato a quota 44,4, in discesa dal 44,9 di ottobre, segnalando un forte peggioramento (sopra 50 c’è espansione, sotto contrazione). Si tratta del calo maggiore da giugno, estendendo l’attuale sequenza di contrazione a otto mesi.

Solo la fiducia dei consumatori ha registrato un rimbalzo a novembre, suggerendo che i consumi privati potrebbero ancora tenere nell’ultimo trimestre dell’anno, grazie al crollo dell’inflazione. Quest’estate, pur registrando un aumento rispetto al periodo primaverile, i consumi sono diminuiti dello 0,2% rispetto alla stessa stagione 2022, per una flessione di circa 535 milioni di euro in meno anno su anno.

"La revisione al rialzo da parte di Istat delle stime di crescita del Pil per il terzo trimestre, sebbene minima, è senz’altro una buona notizia. Ma continua a preoccupare la dinamica dei consumi delle famiglie italiane", ha commentato Confesercenti.