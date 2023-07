Pil in calo e inflazione, l’analisi di Gros: “Recessione? Improbabile. La Bce non abbasserà i tassi”

Roma, 31 luglio 2023 – La frenata del Pil italiano non preoccupa più di tanto Daniel Gros, economista tedesco di lunga esperienza, che dirige ora l'Institute for European policy making, il nuovo laboratorio di ricerca della Bocconi voluto da Mario Monti, che ne ha assunto la presidenza onoraria, e guidato da Guido Tabellini. Coltiva poche illusioni, invece, su una sterzata della Bce sui tassi di interesse: fino a quanto l'inflazione ‘core’, al netto dell'energia, resterà a questi livelli, la stretta monetaria è destinata a continuare.

Professor Gros, partiamo dagli ultimi dati dell'Istat. Il Pil italiano è calato dello 0,3% nel secondo trimestre. Qualcuno già parla di una recessione tecnica. C'è davvero questo rischio?

“Non credo che l'Italia possa finire in recessione. Sono numeri che hanno una parte aleatoria molto alta. Ad esempio, le cifre del primo trimestre, che è andato molto bene, possono essere state condizionate dall'arrivo di una commessa molto importante. O di qualche altro fattore congiunturale”.

Come a dire, è presto per fasciarci la testa?

"Diciamo che si tratta solo di segnali da tenere in considerazione ma da non sopravvalutare. Siamo sempre nell'ambito delle variazioni di decimali, il solito zero virgola. L'importante, in questa situazione, è tenere sempre in considerazione l'andamento del prezzo del gas e del petrolio, che sono sotto controllo. E, se consideriamo il prezzo delle importazioni rispetto a quelle delle esportazioni, il trend è positivo. Da questo punto di vista il potere di acquisto degli italiani è aumentato”.

Comunque, anche così, restiamo fra i migliori d'Europa. La crescita italiana è superiore a quella dei suoi diretti competitors.

"Sarei molto cauto a confrontare le classifiche. Tutto sommato la differenza fra la crescita italiana e quella degli altri Paesi europei non è così marcata, siamo sempre nei margini di incertezza dei dati macroeconomici”.

Scusi, professore, però almeno nei confronti della Germania ce la passiamo sicuramente meglio. I tedeschi sono da qualche mese in recessione. Come se lo spiega?

"I fattori sono diversi. Il più importante è che la Germania è maggiormente esposta alle oscillazioni della Cina, soprattutto nel settore della meccanica e dall'automotive. E' chiaro che l'economia tedesca è fortemente influenzata dal rallentamento di Pechino. L'Italia, da questo punto di vista, è meno dipendente dalla Cina, esporta beni di consumo e di lusso, e la sua bilancia commerciale, al netto della componente energia, è tornata in attivo”.

La Germania non è anche maggiormente dipendente dal gas della Russia?

"Questo è un elemento che viene spesso sopravvalutato. Il prezzo del gas, oggi, è di nuovo uguale per tutti, il costo marginale del gas è quello della materia prima liquefatta che arriva via mare. Su questo fronte l'industria tedesca non è messa peggio degli altri”.

Però indubbio che c'è un rallentamento dell'economia europea. La Bce non farebbe bene a mostrarsi più cauta nell'aumento dei tassi di interesse? Soprattutto ora che l'inflazione fa meno paura...

“Partiamo dai prezzi. La discesa dell'inflazione non deve meravigliarci più di tanto, soprattutto se calano i prezzi dell'energia. Ma al netto di questa componente, la situazione non è ancora tale da giustificare un cambio di rotta della Banca Centrale Europea".

Perché?

“L'istituto di Francoforte guarda all'andamento dell'inflazione ‘core’, quella al netto dell'energia. E, siamo ancora in una situazione ondeggiante, come le cime di una collina. Alla Bce non resta altro da fare che minacciare altri aumenti sperando che la situazione si raffreddi”.

Non si può fare qualcosa in più, magari con una nuova politica espansiva?

“Non sono d’accordo. Siamo in presenza di un ciclo economico che deve svilupparsi normalmente. La politica fiscale è stata molto generosa nel periodo del Covid, soprattutto per l'Italia. Ora bisogna tornare ad essere cauti”.

C'è anche il capitolo del Pnrr. Può dare un contributo alla crescita?

“E' un grave errore considerare il Piano come uno strumento congiunturale per creare nuovi posti di lavoro. Tra l'altro in un momento in cui i lavoratori non si trovano. Sono soldi che non vanno spesi in fretta ma spesi bene, creando infrastrutture di qualità che guardino al futuro. E, per fare questo, c'è bisogno di tempo”.