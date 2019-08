Francoforte, 19 agosto 2019 - Ancora cattive notizie per l'economia tedesca, che potrebbe entrare in recessione nel terzo trimestre del 2019. La Germania è appesantita da una "netta contrazione" della produzione industriale e dalle tensioni commerciali internazionali. L'allarme è contenuto nel rapporto mensile della Bundesbank, secondo cui il Pil tedesco "potrebbe di nuovo contrarsi" questa estate dopo il calo dello 0,1% segnato nel secondo trimestre dell'anno. Non vengono rilevati infatti segnali di miglioramento. I dati economici deludenti hanno accesso il dibattito politico a Berlino sulla possibilità di abbandonare il dogma dell'equilibrio di bilancio per trovare i mezzi finanziari necessari a sostenere il rilancio dell'economia.

© Riproduzione riservata