Lavoro, la ricetta di Pietro Ichino: "Più multinazionali e maggiore produttività per aumentare i salari"

Roma, 30 aprile 2023 – Il “grande scandalo” è "la presenza di 1,2 milioni di posti di lavoro che le aziende hanno difficoltà a coprire, a fronte di oltre due milioni di disoccupati". La ricetta per sbloccare stipendi stagnanti è "aumentare la produttività", anche attraverso "l’apertura del Paese alla multinazionali". Pietro Ichino, professore all’Università Statale di Milano, guarda al presente e alle sfide future sul fronte dell’occupazione. Il giuslavorista ed ex parlamentare vive sotto scorta da 21 anni, dall’epoca degli attentati delle Nuove Brigate Rosse che uccisero i colleghi Marco Biagi e Massimo D’Antona.

Le luci e le ombre della crescita: bene il Pil, male stipendi e consumi

Professor Ichino, lei vive ancora sotto protezione. Come ha influito, tutto questo, sulla sua vita privata?

"Ho la scorta dal giorno dell’assassinio di Biagi, e sono passati 21 anni. È una grossa limitazione della libertà, una sorta di “galera mobile” con cui ho dovuto imparare a convivere, pur essendo grato a chi mi protegge. Dopo che le Br sono state sgominate ho chiesto più volte la rimozione della scorta ma ogni volta è stata segnalata l’esistenza di una minaccia da parte di gruppi di facinorosi".

Pietro Ichino

Quale ricordo le resta dei suoi colleghi Marco Biagi e Massimo D’Antona, vittime del terrorismo?

"Biagi e D’Antona sono stati gli ultimi, ma prima di loro molti altri sono stati colpiti. Per fortuna ci siamo lasciati alle spalle un periodo nero nella storia della Repubblica, anche se non è cessato l’eccesso di faziosità nel dibattito politico, in entrambi i campi. Un’aggressività di cui siamo continuamente spettatori soprattutto sui social".

Qual è lo stato di salute del lavoro in Italia?

"Apparentemente è in buona salute, perché nonostante il calo demografico abbiamo 23 milioni di occupati. Uno dei livelli più alti della storia. Resta il fatto che il nostro tasso di occupazione è inferiore alla media europea: il deficit è dovuto quasi interamente al lavoro femminile e giovanile, ma anche a quello degli ultrasessantenni. Il grande scandalo è la presenza di un milione e 200.000 posti di lavoro che le aziende non riescono a coprire. È l’effetto di un sistema di formazione professionale e di orientamento al lavoro malfunzionante, e del mancato investimento nelle politiche attive".

La premier Giorgia Meloni ha delineato una ricetta: più lavoro femminile in alternativa all’immigrazione. È realizzabile?

"Mi sembra che Meloni dimentichi un fatto rilevante: il difetto di partecipazione delle donne è dovuto a quello che sociologi ed economisti definiscono come il modello mediterraneo di organizzazione della società, basato su un lavoro di cura familiare non retribuito prevalentemente addossato alle donne. Per uscire da questo equilibrio maschilista servirebbe una cultura moderna di cui non mi sembra che il governo Meloni si stia facendo portatore".

Il governo sta smantellando alcuni provvedimenti bandiera del M5s, dal reddito di cittadinanza al decreto dignità. Che cosa ne pensa?

"Senza dubbio occorreva un intervento correttivo sul decreto dignità, ma la bozza del Governo Meloni per questa parte è illeggibile. È un esempio di come non andrebbero fatte le leggi. Resta un problema di fondo: l’assistenza contro la povertà richiede servizi capillari che controllino la disponibilità delle persone al lavoro ed evitino che il sussidio incentivi l’inerzia o il lavoro nero. Non mi sembra che su questo terreno siano stati fatti passi avanti".

A Milano, come in altre parti dell’Italia, l’occupazione supera i livelli pre-Covid, ma gli stipendi restano bassi rispetto al costo della vita in crescita. Qualcuno parla anche di un ritorno alle gabbie salariali.

"Se non aumenta la produttività del lavoro è difficile aumentare i salari. Per questo servirebbe una maggiore mobilità dei lavoratori dalle aziende meno produttive a quelle più produttive, che in genere sono le grandi imprese. Per questo bisognerebbe aprire il Paese alle multinazionali, invece di considerarle come un nemico o un pericolo".

Come giudica gli incentivi per collocare sul lavoro i Neet?

"Sarebbero anche una buona cosa, ma senza un efficiente sistema di orientamento professionale e scolastico avremo sempre un tasso altissimo di ventenni che non lavorano e non sono in formazione".

Come potrebbero essere usati i fondi del Pnrr per creare lavoro di qualità?

"Per le politiche attive sono stanziati 4 miliardi, ma vanno investiti con un piano pluriennale per formare i job advisor. Da noi si era preteso di far svolgere questo lavoro ai navigator, con 15 giorni di addestramento. Bisogna rinunciare all’illusione della bacchetta magica e prepararsi a un lavoro di lunga lena".