Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga. La prima collezione svelata a ottobre

Parigi, 19 maggio 2025 – Sarà lo stilista Pierpaolo Piccioli il nuovo direttore creativo della casa di moda Balenciaga. Il creativo italiano entrerà in carica il prossimo 10 luglio: ad annunciare la sua nomina è il gruppo Kering.

Il 57enne, che è stato la mente creativa di Valentino dal 2008 al 2024, succederà al georgiano Demna Gvasalia, che ha guidato la maison ispano-francese – fondata nel 1917 dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga a San Sebastián e che oggi ha il suo quartier generale in Francia – per un decennio e ora passa a Gucci.

La prima collezione a ottobre

Pierpaolo Piccioli “si baserà sui punti di forza e sui successi ottenuti dalla maison nell'ultimo decennio sotto la direzione creativa di Demna, portando avanti l'eredità di Cristo'bal Balenciaga e la storia di questa iconica casa parigina”, ha dichiarato Kering.

Piccioli assumerà ufficialmente l'incarico il 10 luglio. La prima collezione creata da Piccioli per Balenciaga sarà svelata il prossimo ottobre. Lo stilista è noto per il suo stile unico e inconfondibile ed è molto apprezzato in tutto il mondo.

Il ceo Gianangeli: “Visione creativa dirompente”

Aggiunge Gianfranco Gianangeli, ceo di Balenciaga: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova era in Balenciaga con Pierpaolo. La sua visione creativa sarà dirompente, e ben interpreterà l'eredità di Cristóbal Balenciaga, valorizzando la creatività audace, il ricco patrimonio e la cultura distintiva della Maison. Con l'esperienza dei nostri team e l'energia creativa che storicamente anima Balenciaga, guardo con entusiasmo a ciò che costruiremo insieme”.

Lo stilista: “Il mio capitolo della maison Balenciaga”

Entusiasta Pierpaolo Piccioli. “Balenciaga – commenta lo stilista – è quello che è oggi grazie al percorso di tutte le persone che l'hanno resa ciò che è ora. In tutte le sue fasi di costante evoluzione e cambiamento, la maison non ha mai perso traccia dei suoi valori estetici. Quello che sto ricevendo oggi è un marchio pieno di possibilità e incredibilmente affascinante”.

“Sento innanzitutto di dover ringraziare Demna – continua Piccioli – ho sempre ammirato il suo talento e la sua visione, non avrei potuto chiedere un migliore passaggio del testimone”. E conclude: “Quello che è stato, consegna a me l'occasione di aggiungere la mia versione, la mia storia: il mio capitolo della maison Balenciaga. Sono grato per la fiducia che François-Henri, Francesca e Gianfranco hanno riposto in me. Abbiamo trovato da subito senza sforzo una connessione tra noi, e questo credo che sia il modo migliore per iniziare un nuovo progetto”.