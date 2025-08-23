Il ministro Piantedosi protagonista al Meeting di Rimini: la diretta

Rimini, 23 agosto 2025 – Al Meeting di Rimini il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è tra i protagonisti dell’edizione 2025, con un intervento dal titolo “Viminale on the Road”. Questo dialogo diretto punta ad affrontare i principali nodi della sicurezza, della gestione delle migrazioni e della sicurezza interna, con uno sguardo rivolto alla partecipazione civica e all’evoluzione delle sfide italiane contemporanee.

Meeting 2025, il palcoscenico del confronto

Il Meeting di Rimini, manifestazione culturale e politica molto seguita, torna dal 22 al 27 agosto 2025 con il tema “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, un invito a ricostruire valori e comunità. Tra le autorità attese spicca il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che parlerà nel pomeriggio del 23 agosto presentando “Viminale on the Road”. Un progetto che punta a ristabilire un dialogo diretto tra istituzioni e pubblico, aprendo la strada a una riflessione condivisa sul futuro delle politiche di sicurezza del Paese.

Piantedosi e le priorità del Viminale

Nell’incontro, Piantedosi affronterà temi attuali e prioritari, come la gestione dell’immigrazione, le nuove strategie di sicurezza urbana e la prevenzione dei rischi collettivi. Si prevede inoltre una riflessione su come il Ministero dell’Interno possa rafforzare la cooperazione con enti locali, associazioni e cittadini, per rendere più efficace e partecipata la tutela del territorio. Questo confronto diretto e costante, “on the road” appunto, sottolinea la volontà di ristabilire un link tra società civile, territori, forze dell’ordine e Governo.

Le sfide del Ministero dell’Interno

Per il ministro Piantedosi l’appuntamento di Rimini è anche l’occasione per ribadire la centralità del Viminale in una fase segnata da emergenze e nuove priorità. Sicurezza urbana, gestione dei flussi migratori e coordinamento della protezione civile restano i tre assi su cui si gioca gran parte della credibilità del Ministero dell’Interno. A questi si aggiunge il lavoro delle prefetture, snodo dei rapporti tra Stato e territori. Un momento particolarmente sensibile, anche alla luce del recente sgombero del Leoncavallo a Milano, che ha riacceso il dibattito sul rapporto tra ordine pubblico, gestione degli spazi occupati e libertà di espressione.