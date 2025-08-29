“Trovare casa è più difficile che trovare lavoro”. Il Piano per i giovani: sgravi per mutui e affitti

Roma, 28 agosto 2025 – “​​​​​​Oggi trovare casa è più difficile che trovare lavoro”, ripete la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio. Un dato per tutti: entro il 2050 la quota di popolazione che si concentrerà nelle grandi città passerà dal 55 al 68%. E, già oggi, i fitti sono insostenibili, soprattutto per i redditi bassi e le giovani coppie under 36. Saranno queste due categorie le principali beneficiarie del “Piano Casa Italia” che dovrebbe entrare nella nuova manovra economica. Ecco, in particolare, i capitoli principali del progetto.

Sgravi fiscali per gli affitti

Due i canali di incentivazione che sarebbero previsti dal Governo. Il primo è estendere gli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici solo per i proprietari che si impegnano a mettere sul mercato i rispettivi immobili a prezzi calmierati, con uno sconto pari al 30% rispetto a quelli di mercato. Un modello che è già stato sperimentato per i lavoratori del turismo che si spostano sul territorio e che potrebbe essere esteso alle giovani coppie o ai redditi bassi. L’altro canale è quello del rifinanziamento per il 2026 detrazione fino a 5mila euro all’anno, per due anni, per i lavoratori che si spostano da una città all’altra per trovare un impiego.

Mutui con lo sconto

Il Governo sta anche pensando di rimpinguare il fondo di garanzia che offre ai giovani under 36 di accedere a mutui fino all’80% del prestito concesso dalla banca. Dall’avvio della sua operatività il Fondo, gestito dalla Consap, ha prestato garanzie per oltre 500mila mutui, di questi 350mila sono stati destinati agli under 36 per un controvalore complessivo, in termini di importo finanziato, di 60 miliardi. Potrebbero poi essere rifinanziate le esenzioni sull’Iva, le imposte catastali, ipotecarie e di registro scadute dal 2024.

Nuova edilizia sociale

Nel Piano casa potrebbe entrare anche un vero e proprio piano di “edilizia sociale” a partire dalle città più colpite dall’emergenza abitativa. In Italia solo il 3,8% delle famiglie vive in abitazioni di edilizia sociale pubblica, una quota nettamente inferiore rispetto a quella di molti Paesi europei. In Francia siamo al 16%, in Germania al 14%. I Comuni, spiegano all’Ance, dovrebbero poter trasferire gratuitamente aree pubbliche (tramite diritto di superficie o altre forme concessorie) per interventi finalizzati ad alloggi accessibili, legando l’assegnazione all’obbligo di destinare gli immobili a categorie sociali specifiche.

Rigenerazione urbana e recupero del patrimonio immobiliare esistente

In Italia manca ancora una legge di “riqualificazione urbana” dopo 76 tentativi falliti, fanno notare dall’Ance. Il Piano potrebbe anche essere l’occasione per una riforma del Testo unico dell’edilizia che semplifichi i cambi di destinazione d’uso con l’obiettivo di mettere in campo gli immobili pubblici, la cui valorizzazione è considerata un’altra delle gambe del progetto a cui lavora il governo.

Il nodo delle risorse

Oltre alla rimodulazione del Pnrr il piano potrebbe attingere anche ai 9 miliardi della riprogrammazione 2021-2027 e ai 6 miliardi previsti dal nuovo bilancio Ue. Senza contare la dote del Fondo sociale per il clima, utilizzabile per aumentare l’efficienza energetica degli edifici, dal quale si potrebbero attingere altri 3 miliardi. Infine c’è il Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale dal quale, sempre secondo Ance, si potrebbero estrarre altri 2 miliardi. Con queste cifre, sempre secondo l’Ance, si riuscirebbe a mettere mano a un Piano casa da 15 miliardi.