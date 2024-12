Piani di accumulo azionari: caratteristiche e vantaggi

Roma, 8 dicembre 2024 – Lo scenario economico sociale attuale è contraddistinto da una forte volatilità che, unita ai venti di guerra che soffiano in diverse aree del mondo, rende i mercati del lavoro sempre più frammentati e incerti. Il settore finanziario non può che risentirne, motivo questo che spinge sempre più al ricorso a strumenti che possano limitare il rischio di volatilità, come per esempio i piani di accumulo del capitale (noti anche con l'acronimo Pac). Il loro meccanismo di funzionamento è relativamente semplice, con l’investitore che versa a cadenza regolare, ogni mese od ogni tre o sei mesi, una cifra a sua discrezione che viene utilizzata per l’acquisto di asset finanziari contraddistinti da un ritmo costante. Focalizziamo la nostra attenzione ora su piani di accumulo azionari, ovvero quei Pac che hanno il focus sul solo mercato azionario, cercando di evidenziarne le caratteristiche e i vantaggi.

Piani di accumulo azionari, le caratteristiche

I piani di accumulo azionari, come detto in precedenza, sono dei Pac che si concentrano sul mercato azionario. Con questo strumento finanziario, gli investitori possono rateizzare il loro investimento, andando così a eliminare il rischio di perdite ingenti a causa della volatilità e sfruttando gli alti e bassi del mercato. In particolare ci sarà l’acquisto di titoli quando il costo delle azioni è più basso rispetto al loro reale valore e la vendita (potenziale) quando il prezzo è superiore al valore del titolo stesso. A differenziare i diversi Pac azionari è, inoltre, l’orizzonte temporale dell’investimento che viene scelto da chi impegna il proprio denaro (grande flessibilità). Nel dettaglio, un piano di accumulo azionario può essere:

- di lungo periodo, con una durata che va dai 10 ai 20 anni, contraddistinti dall’accumulo di risorse (solitamente con rate basse) nel tempo in funzione di un obiettivo futuro. Esempi sono il piano di accumulo per il pagamento dell’Università dei propri figli quando gli stessi sono ancora piccoli o la pensione integrativa per la fine della propria carriera;

- di breve periodo che, rispetto ai precedenti, richiedono dei versamenti più ampi.

Altro elemento a discrezione dell’investitore è dato dalla scadenza del piano di accumulo. Un soggetto può infatti scegliere il momento conclusivo delle sue operazioni, solitamente dopo 120 rate mensili, oppure non prevedere nessun tipo di limite temporale per godere di maggiore libertà e decidere di interrompere quando più lo si preferisce.

I vantaggi dei piani di accumulo azionari

I piani di accumulo azionari presentano una serie di vantaggi che devono essere presi in considerazione dagli investitori. Il primo è sicuramente legato al fatto che i Pac azionari rappresentano un’ottima soluzione d’investimento nei periodi di grande incertezza macroeconomica, in quanto sono in grado di trasformare lo scenario critico in un’opportunità. Proprio nei periodi più bui, infatti, il prezzo dei titoli azionari scende spesso sotto il loro reale valore, rappresentando dunque un’occasione per chi è interessato alla loro compravendita per godere dei rimbalzi potenziali e futuri. Altro beneficio dei Pac azionari è dato dal limitato impatto degli stessi sulla sfera emotiva, ovvero sia quella che può rappresentare un ostacolo per chi è meno avvezzo al mercato azionario. In questo un ruolo fondamentale è rivestito dalle rate costanti previste dalla Pac, con l’investimento che non risentirà di scelte irrazionali figlie dell’emotività umana.