Guerra Ucraina, vola il petrolio. Usa e Gran Bretagna: stop a import dalla Russia

Roma, 8 marzo 2022 - Usa e Gran Bretagna fermano l'import del gas e del petrolio russo come sanzione per la guerra in Ucraina. Il blocco di Londra scatterà entro fine anno. I mercati sono in fibrillazione: l'oro nero non arresta la sua corsa al rialzo. Il Brent guadagna il 4,2% a 128,38 dollari al barile, il Wti sale del 7,4% a 128,1 dollari. "Possiamo fare questo passo quando gli altri non possono, ma stiamo lavorando a stretto contatto con l'Europa e i nostri partner per sviluppare una strategia a lungo termine per ridurre anche la loro dipendenza dall'energia russa", ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa, aggiungendo che la decisione statunitense ha il consenso bipartisan del Congresso. Biden ha sottolineato che con la Nato, la UE e i nostri alleati "siamo totalmente uniti".

Il costo della benzina nelle stazioni di servizio negli Stati Uniti ha raggiunto il massimo storico, superando i 4,17 dollari per gallone (3,785 litri). La Cnn ricorda che il precedente record è stato stabilito nel luglio 2008, quando il costo della benzina nelle stazioni di servizio statunitensi raggiunse i 4,11 dollari per gallone.

La decisione di Shell

Shell fa sapere non acquisterà più barili di petrolio dalla Russia. Il gruppo scrive in una nota che si ritirerà da tutte le attività nel settore degli idrocarburi nel Paese, includendo il petrolio, il gas e il gas naturale liquefatto in "modo graduale" e "in linea con le nuove linee guida del Governo" di Londra. Decisa anche la chiusura di tutte le stazioni di servizio e delle operazioni relative al rifornimento di aerei nel Paese. Bp invece continuerà a comprare petrolio e gas dalla Russia sulla base dei contratti esistenti, ma non intende sottoscrivere nuovi accordi con società russe per le forniture energetiche. Inoltre la società non utilizzerà navi di bandiera o di proprietà russa per le forniture.

Benzina, stangata per gli italiani

Da inizio anno la benzina ha subito un rincaro del +13,3%, mentre il gasolio è aumentato del +15,2%, con un maggiore costo per un pieno a un'auto di media cilindrata pari a +12 euro. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dal Mite. "E nel confronto con il 2021 i dati sui carburanti appaiono addirittura tragici - aggiunge l'associazione in difesa dei consumatori - Considerando i listini alla pompa in vigore oggi elaborati da Quotidiano Energia, pari ad una media di 2,010 euro/litro la benzina, 1,910 euro/litro il gasolio, un litro di verde - calcola il Codacons - costa il 28,3% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre per il gasolio si spende addirittura il 33% in più con un rincaro sul pieno pari a +22,2 euro per una auto a benzina, +23,7 euro per una vettura diesel". Secondo il Codacons "la stangata raggiunge così quota +533 euro annui a famiglia in caso di auto a benzina, +568,8 euro la maggiore spesa annua per i rifornimenti in caso di auto diesel".

Nei soli primi due mesi del 2022 gli italiani hanno speso, per fare rifornimento, quasi 50 euro in più rispetto allo scorso anno (+22%). Secondo le simulazioni di Facile.it nelle ultime settimane il prezzo del carburante è salito alle stelle e nello specifico, chi guida una vettura alimentata a benzina dal primo gennaio al 28 febbraio ha speso, in media, circa 275 euro (erano 228 euro lo scorso anno), chi ha un diesel, sempre in media, 245 euro (erano 199 euro nel 2021). Considerando i prezzi attuali, un automobilista italiano potrebbe arrivare a spendere, in un anno, oltre 1.750 euro per fare il pieno ad un'auto a benzina e più di 1.560 euro per una a diesel, vale a dire circa il 20% in più rispetto al 2021.

Russia secondo esportatore mondiale

La Russia è il secondo esportatore di petrolio al mondo con circa 7 milioni di barili al giorno di greggio e prodotti petroliferi.