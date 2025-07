Petrolio, l’Opec spinge la produzione oltre le attese

L’Opec+ spinge sull’acceleratore e annuncia un aumento della produzione di petrolio ancora più rapido del previsto a partire dal prossimo mese. Gli otto Paesi chiave dell’alleanza, Arabia Saudita, Russia, Emirati, Kuwait, Oman, Iraq, Kazakhstan e Algeria, hanno deciso in una videoconferenza di innalzare l’offerta di 548.000 barili al giorno da agosto, sorprendendo i mercati che si aspettavano un aumento più contenuto, sulla scia dei 411.000 barili già aggiunti nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Il nuovo incremento segna un’accelerazione della svolta strategica dell’Opec+, che da aprile ha abbandonato anni di tagli alla produzione in favore di un ritorno aggressivo sul mercato. La mossa punta a sfruttare la domanda robusta dei mesi estivi nell’emisfero nord e a riconquistare quote cedute a rivali come gli shale drillers statunitensi. Secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, l’organizzazione ha deciso basandosi su un "outlook economico globale stabile e fondamentali di mercato sani, come dimostrano le scorte di petrolio relativamente basse".

Il prossimo passo potrebbe arrivare già il 3 agosto, quando i Paesi produttori torneranno a riunirsi per valutare se aggiungere un altro aumento di circa 548.000 barili a settembre, chiudendo così con un anno di anticipo il piano di riattivazione dei 2,2 milioni di barili al giorno di capacità tagliata nel 2023.

Red. Eco.