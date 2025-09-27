Vola la pet economy: in Italia vale 3,6 miliardi. Vendite trainate da e-commerce e TikTok

Roma, 27 settembre 2025 – Se c’è un mercato che, nel nostro Paese, resiste all’inflazione, al calo drastico del potere d’acquisto e all’incertezza economica dilagante, è quello del pet food, il cibo per gli amici a quattro zampe: una famiglia italiana su due (50%) ripone abitualmente, nel carrello della spesa, prodotti per l’alimentazione di cani e gatti. Un’abitudine che permette al comparto di posizionarsi in vetta alla graduatoria dei consumi alimentari per valore nei canali della grande distribuzione organizzata, con un ammontare pari a 2 miliardi di euro. Aggiungendo le rilevazioni delle grandi catene specializzate, si sfonda la soglia dei 3 miliardi di euro. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio reso noto da NielsenIQ, società internazionale specializzata nelle indagini di mercato: secondo le stime, il giro d’affari legato esclusivamente al ‘pet food’ ammonterebbe, infatti, a 3,6 miliardi di euro (dati aggiornati a luglio 2025). I punti vendita specializzati contribuiscono a circa il 30% del fatturato.

I numeri nel dettaglio

L’indagine NielsenIQ conferma l’ottimo stato di salute del settore (già certificato dall’edizione 2025 del rapporto Assalco-Zoomark, uscito a maggio) e, soprattutto, racconta altre sfaccettature di un fenomeno sociale già in atto nel Belpaese: in tempi di ‘inverno demografico’, mentre la curva delle nascite diminuisce a 370mila neonati senza mostrare segnali di inversione, 21 milioni di cani e gatti abitano stabilmente le case italiane, diventando, a tutti gli effetti, componenti della famiglia. Meno figli e bambini significano più spazio e attenzioni per gli animali d’affezione: gli esperti definiscono questo trend ‘umanizzazione’ e lo individuano tra i fattori in grado di trainare maggiormente il mercato del pet food.

Un business da cinque miliardi entro la fine del 2025

Secondo le proiezioni di Niq sugli andamenti annuali, l’intero settore della ‘pet economy’ (prodotti alimentari e accessori per animali domestici) in Italia varrà, entro la fine del 2025, 4,8 miliardi di euro. Il cibo per cani e gatti costituisce la fetta più rilevante (80%) del settore e, stando alle previsioni per il 2025, supererà i 4 miliardi di euro, con trend leggermente in crescita.

Vola l’e-commerce

Nel canale digitale, le vendite di prodotti appartenenti al Pet food & care - realizzate solo nell’ultimo anno nei principali Paesi europei (Regno Unto, Germania, Francia, Spagna e Italia) - raggiungono complessivamente i 10,3 miliardi di euro, rappresentando il 41% del totale delle vendite nel settore. In tutti i mercati, fino a giugno 2025, la crescita online ha surclassato quella offline, ma è il Regno Unito il Paese con la quota e-commerce più alta (54,4%; +2,8% rispetto a giugno 2024), segno, quest’ultimo, di maturità digitale; mentre Spagna e Italia, pur partendo da un valore di mercato inferiore, mostrano la crescita più elevata, rispettivamente con un +14,3% e un +10,7%. Tra le principali tendenze nelle modalità di acquisto, il rapporto Niq si sofferma in particolare sul cosiddetto ‘Social commerce’: nel Regno Unito, TikTok shop è stato lanciato nel 2021 e, da allora, ha raggiunto una posizione di rilievo, classificandosi come il terzo operatore e-commerce, con una quota di mercato del 3,8%. In Italia, TikTok shop ha raggiunto – dopo 18 settimane - una quota di mercato dello 0,4%, posizionandosi 25esimo.

Pet Style: non tutti i carrelli della spesa sono uguali

Più di 13 milioni di famiglie comprano cibo per cani e gatti e l’acquisto medio è di 8,45 euro – una media che, però, non racconta la moltitudine degli approcci, delle abitudini e dei canali di acquisto che caratterizzano i consumatori. Gli analisti di NielsenIQ hanno individuato 7 stili di acquisto dei consumatori, che vanno dai “Wellbeing Seekers”(letteralmente, ‘cercatori di benessere’) – molto attenti al benessere in generale, sia proprio che degli amici a 4 zampe – ai “Basic Owners” (‘proprietari basic’), che si contraddistinguono per un approccio estremamente razionale e funzionale, senza spazio per emozione o investimento emotivo.

Il target di consumatori più promettente? Gli ‘Inno Seekers’

Risultano in crescita, infine, gli “Inno Seekers” (‘attenti all’innovazione’), segmento che cerca novità e prodotti premium e vede l’animale domestico come parte integrante della famiglia. Sono proprio gli ‘Inno Seekers’ a determinare il 18% del giro d’affari complessivo del ‘pet food’ (cane e gatto), con una media di spesa più alta di tutti gli altri segmenti (414,3 euro). Vivono in centri urbani medio-grandi, prevalentemente del Nord Europa, hanno un’età media di 51 anni, hanno un livello alto di istruzione e reddito, sono spesso single o senza figli conviventi. Cercano benessere a 360 gradi, in particolare attraverso viaggi, cultura, eventi e percorsi di realizzazione professionale. Sono più attenti alla comunicazione, in particolare alla pubblicità sui media tradizionali e digitali.