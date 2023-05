Permira acquista la maggioranza del polo d’alta moda Gruppo Florence

Da tempo circolava l'indiscrezione per cui il Gruppo Florence fosse finito nel mirino di Permira. Ma adesso arriva la conferma ufficiale: la società di private equity acquisirà con i suoi fondi la quota maggioranza del Gruppo Florence, principale polo industriale manifatturiero italiano, dagli attuali azionisti Vam investments, Fondo italiano d’investimento, Italmobiliare e dagli imprenditori delle 26 società che fanno attualmente parte del gruppo. Il perfezionamento dell’operazione, soggetto alle autorizzazioni regolamentari, è previsto nel quarto trimestre del 2023. Con l'ingresso di Permira nel capitale di Gruppo Florence, Attila Kiss continuerà a guidare il Gruppo Florence come amministratore delegato e Francesco Trapani rimarrà nel suo ruolo di presidente. Fondo Italiano d'Investimento manterrà una quota di minoranza, mentre gli imprenditori, il team di gestione e Vam Investments reinvestiranno una parte significativa dei proventi rimanendo dunque impegnati nel progetto. “Il nostro progetto industriale prevede importanti investimenti in formazione, in strumenti digitali innovativi e nella ricerca di processi produttivi sostenibili, affidati ad un management qualificato nella progettazione e nell’implementazione di questi processi. - spiega Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence -. Per realizzare le nostre ambizioni, è necessario riunire un numero significativo di aziende, facendo leva in particolare sulla loro tradizione manifatturiera e competenza. Ringrazio Permira per supportare il nostro progetto e darci l’opportunità di proseguire con l’implementazione del nostro piano industriale. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a Italmobiliare per il contributo dato alla realizzazione del progetto, a VAM e a Fondo Italiano d’Investimento che rinnovano il loro commitment a fianco di Permira”. Si tratta del principale polo manifatturiero in Italia che offre servizi che vanno dallo sviluppo prodotto alla produzione di abbigliamento e accessori di alta gamma, scarpe e prodotti in pelle per marchi del lusso. Nel 2022 il gruppo, presieduto da Francesco Trapani e guidato dall’amministratore delegato Attila Kiss, ha registrato un fatturato di oltre 600 milioni di euro e oltre 3000 dipendenti che lavorano in dodici regioni italiane e collaborano con oltre 70 brand.

La piattaforma è stata fondata ad ottobre 2020 da un consorzio di investitori guidato da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento e Italmobiliare. Sulla base di un modello di partnership tra gli imprenditori fondatori delle 26 aziende che hanno aderito al progetto diventandone azionisti di minoranza, Gruppo Florence è diventando in tempi rapidi un hub manifatturiero che abbraccia l'intera filiera dell'industria del lusso internazionale, fornendo soluzioni personalizzate e servizi innovativi ai brand.

Adesso, con il supporto dei fondi Permira, Gruppo Florence avrà le risorse e le competenze operative per continuare a crescere e consolidare il suo ruolo di leadership sia lato prodotto sia di offerta di servizi.

“Il forte interesse raccolto da molti imprenditori che hanno spontaneamente chiesto di unirsi a Gruppo Florence dimostra chiaramente come l’intuizione di favorire il processo di consolidamento della filiera del lusso Made in Italy sia stata una scelta vincente. - ha dichiarato Francesco Trapani, presidente di Gruppo Florence e Chairman di Vam Investments - Siamo pronti a collaborare con il nuovo partner Permira per la seconda fase di crescita di Gruppo Florence”.

Permira è una società globale fondata nel 1985 di investimenti che vanta un consolidato track record nel campo del lusso. Gli investimenti attuali e passati dei fondi Permira nel settore includono: Golden Goose, Hugo Boss, Valentino, La Piadineria, Reformation, Dr. Martens e BestSecret. Permira conta ad oggi più di 470 persone impiegate e dislocate in 15 uffici tra Europa, Stati Uniti e Asia. Il suo compito è sostenere aziende di successo con forti ambizioni di crescita, e per loro realizza investimenti a lungo termine in due principali categorie di attività: private equity e credito.

“Siamo entusiasti di affiancare Attila Kiss, Francesco Trapani e tutto il team di imprenditori, manager e investitori e di mettere a disposizione la nostra esperienza per supportare l’azienda nella prossima fase di crescita. Crediamo fortemente nella visione industriale di Gruppo Florence e nel ruolo strategico che il Made in Italy ricopre all’interno della filiera del lusso”, commenta Francesco Pascalizi, Partner di Permira.