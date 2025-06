Perché oro e beni rifugio non sono più infallibili: cosa può succedere sui mercati con la guerra in Iran

Roma, 24 giugno 2025 – L’attacco degli Stati Uniti contro tre siti nucleari in Iran e la risposta dell’Iran con missili contro basi americane in Qatar hanno riportato in primo piano un comportamento classico dei mercati: quando lo scenario si fa rischioso e dai contorni indefiniti, gli investitori cercano sicurezza. Una sicurezza che, solitamente, si chiama oro, titoli di Stato americani (i Treasury) e dollaro. Subito dopo l’attacco, questi strumenti hanno di fatto guadagnato terreno, per poi tornare su livelli moderati, ma la tensione resta alta. E mentre le Borse iniziano un percorso di sali e scendi, chi gestisce i soldi punta sulla prudenza. Ma attenzione, perché i beni rifugio, oltre ad assumere un nuovo ruolo, non sono più infallibili.

Operatori di Borsa a Wall Street (Ansa)

Oro e titoli di Stato tornano di moda

Secondo Stephen Dover, Head of Franklin Templeton Institute, "durante l'incertezza, ci aspettiamo che gli investitori si orientino verso beni percepiti come rifugio quali l'oro e i Treasury statunitensi". Lunedì 23 giugno l’oro si aggirava intorno ai 2.300 dollari l’oncia, in recupero rispetto alle settimane precedenti. Anche i titoli di Stato americani hanno registrato nuovi acquisti: i rendimenti dei Treasury a 10 anni sono calati leggermente, segnale di un rinnovato interesse da parte degli investitori in cerca di sicurezza. Franklin Templeton sottolinea che, se la tensione dovesse proseguire, "i tassi di interesse ora hanno maggiori probabilità di scendere", aprendo uno spazio di protezione anche per le azioni growth più esposte.

Il dollaro resta forte, nonostante le mosse Usa

Anche il dollaro si è rafforzato guadagnando lo 0,2% sull’euro. Un risultato non scontato, visto che proprio gli Stati Uniti sono al centro della crisi. Ma il dollaro resta ancora oggi la moneta di riferimento nei momenti difficili, grazie al suo ruolo nel commercio globale e al mercato ampio e liquido dei titoli di Stato americani. Alcuni analisti però segnalano che questa fiducia potrebbe non durare per sempre: le tensioni sul debito pubblico Usa e le scelte politiche di Trump stanno mettendo alla prova la solidità della valuta americana.

Cosa può succedere se la crisi peggiora

Finora la risposta dell’Iran è stata contenuta e Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Ma se la situazione dovesse peggiorare - ad esempio con la chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui passa un terzo del petrolio mondiale - i prezzi del greggio potrebbero salire sopra i 100 dollari al barile. Questo avrebbe effetti sull’inflazione in tutto il mondo. La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha parlato di "grande incertezza" e di possibili rischi per la crescita. Se l’inflazione dovesse tornare a salire, le banche centrali potrebbero essere costrette a rivedere i loro piani sui tassi, con conseguenze per mutui, prestiti e risparmi.

Il nuovo ruolo dei beni rifugio

Finora i movimenti sui mercati sono stati controllati, ma il quadro resta fragile. Oro e Treasury hanno dato qualche segnale di forza, ma non c’è stata una corsa al panico. Questo mostra che i mercati sono più maturi e forse anche un po’ meno emotivi. Ma alcuni esperti mettono in guardia: i beni rifugio non sono più infallibili. L’oro oggi dipende molto anche dalle decisioni delle banche centrali. I titoli americani sono esposti alle tensioni fiscali interne. E anche il dollaro, pur restando centrale, inizia a scricchiolare nei rapporti internazionali. Insomma cercare sicurezza sui mercati è diventato più complicato. La crisi tra USA e Iran, come quelle in Ucraina o nel Mar Rosso, mostra come ormai economia, politica e tecnologia siano sempre più intrecciate. Secondo DWS, "il crescente uso strategico delle risorse, incluse le materie prime critiche e l’energia, rende i mercati più vulnerabili a shock improvvisi". Chi investe, oggi, deve considerare anche questi fattori per costruire un portafoglio davvero protetto. Non basta più rifugiarsi negli asset di sempre: serve un approccio più flessibile.