Perché il salario va agganciato alla produttività

Bruno

Villois

La sproporzione tra i salari bloccati da oltre 10 anni e la crescita del carrello della spesa, rappresenta un dato dolente del nostro sistema socio-economico. È pur vero che negli ultimi 9 anni, prima dell’attuale, l’inflazione era ancorata saldamente sotto il punto percentuale, ma

la somma della sua crescita è stata comunque superiore a quella dell’aumento dei salari. Va anche detto che il reddito da lavoro dipendente dispone di una serie di considerevoli coperture per salute, infortuni, orari di lavoro e periodi di quiescenza, ecc…, i cui costi sono tutti inseriti nelle buste paga. Ma adesso a penalizzarlo è il costo degli alimentari e dei generi di prima necessità. Servirebbe una svolta: l’aggiornamento degli stipendi al costo della vita, ma la redditività media delle imprese italiane quanto mai bassa, non lo consente. A determinarla concorre il ritardo di modernizzazione che troppe imprese faticano a mettere in atto, anche a causa di patrimonializzazioni troppo leggere e indebitamento bancario troppo elevato. Altri fattori limitanti, come tasse e burocrazia, creano le condizioni avverse per poter pensare ad aumentare i salari, se non si trova l’accordo per vincolare il lavoro dipendente alla produttività fissando un criterio di misurazione che deve essere basato su quanto siano adeguati gli impianti di produzione, su criteri di formazione e aggiornamento permanenti, oltre che su una strategia industriale in grado di cavalcare la competizione internazionale.

Imprenditori e lavoratori, attraverso le proprie rappresentanze, dovrebbero identificare i meccanismi che consentano di far crescere la produttività e quindi la redditività dell’impresa e i salari per i lavoratori.