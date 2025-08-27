Per Mps il nodo del rilancio. Il mercato crede nel terzo polo

Nel giorno in cui le banche, complice la crisi di governo in Francia, hanno registrato una giornata negativa in Borsa con perdite anche sopra il 2%, i riflettori del mercato sono rimasti puntati sulla campagna di acquisizione di Mediobanca da parte di Mps. Un’attenzione che cresce con l’avvicinarsi della scadenza dell’8 settembre, ultimo giorno per aderire all’Ops lanciata dall’istituto senese sulla banca di Piazzetta Cuccia.

Il mercato si interroga sul risultato finale dell’offerta per cui l’istituto di Rocca Salimbeni ha fissato l’asticella minima al 35% con l’obiettivo però di superare il 50% di adesioni e arrivare fino al 66,7% del capitale di Mediobanca, potendo utilizzare così, oltre la soglia del 50%, anche crediti fiscali (Dta) pari a circa 1,2 miliardi legati ai profitti di Piazzetta Cuccia. Se finora il board della banca senese ha escluso modifiche all’offerta, la Borsa scommette su un rilancio cash auspicato anche dai piccoli azionisti di Mediobanca. Tema su cui a Siena, con la convocazione di un cda, potrebbero decidere a cavallo del prossimo week-end o all’inizio della prossima settimana tenendo conto che il valore attuale dell’Ops (2,533 azioni Mps ogni titolo Mediobanca) ha visto lo sconto fra le azioni ridursi e con i ribassi dei due titoli ieri (-2,41% Mediobanca e -2,31% Mps) scendere all’1,47% pari a un esborso in contanti in calo a 260 milioni per pareggiare l’offerta. Come sempre i giochi si faranno alla fine tanto che finora all’Ops ha aderito solo il 19,43%.

Ma tenendo conto dei grandi azionisti di Mediobanca come la Delfin dei Del Vecchio e Caltagirone – che insieme arrivano a quasi il 30% del capitale – e le mosse di altri soci di peso, con l’aumento di interesse di grandi famiglie e investitori per la nascita del terzo polo bancario italiano benedetto dal governo, se la proposta senese riuscirà con un rilancio a convincere anche i grandi fondi internazionali finora schierati con Nagel, saranno sempre più alte le chances di successo dell’Ops. E quindi anche, come preannunciato dall’ad di Mps Luigi Lovaglio, il cambio della governance magari già a ottobre. Infine il vicepresidente della banca milanese, Vittorio Pignatti-Morano, ha ceduto il 22 agosto 15mila azioni a un prezzo di 21,473 euro l’una con un incasso di 322.000 euro.