Per l'iPhone 15 a San Francisco. Apple cambia il caricabatterie

Apple ha presentato ieri sera i nuovi iPhone 15, nelle versioni normal, Plus e Pro. Come annunciato, cambia la porta di ricarica: Cupertino ha dovuto dire addio al ’Lightning’ (che utilizzava dal lancio dell’iPhone 5, nel 2012 ) e uniformarsi allo standard USB-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico. La ricarica USB-C è in arrivo sia per l’iPhone 15 sia per la custodia di ricarica dei dispositivi AirPods Pro, consentendo l’utilizzo degli stessi cavi di ricarica già utilizzati per iPad e Mac. Il nuovo iPhone 15 ha un display più luminoso, una fotocamera da 48 megapixel e una batteria al 100% di cobalto riciclato.

Cupertino ha svelato anche i nuovi Apple Watch Series 9, che ha una più profonda integrazione con Siri, l’assistente digitale di

Apple. Inoltre i nuovi modelli prevedono di poter controllare l’orologio con un doppio tap di pollice e indice per e scorrere le app o rispondere ad una chiamata.