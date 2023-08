Per Lamborghini volumi e ricavi da record a Milano: "Arriveremo a 10mila auto"

Lamborghini archivia un altro semestre record con consegne pari a 5.341 unità (+4,9%), ricavi per 1,421 miliardi di euro (+6,7%) e un risultato operativo di 456 milioni (+7,2%) e guarda con ottimismo alla seconda parte dell’anno. "Il traguardo delle 10mila vetture è fattibile, ma vogliamo una crescita controllata in considerazione dell’uscita di produzione di Urus e Huracán a fine 2024 e degli ingenti investimenti che ci attendono. Fatturato e volumi sono importanti ma lo sono meno rispetto al risultato operativo e al ritorno sulle vendite (Ros)", afferma il presidente e Ceo di Lamborghini, Stephan Winkelmann. Nel primo semestre Lamborghini ha registrato un ritorno sulle vendite del 32,1%. Secondo Winkelmann "è importante far vedere che la situazione è sotto controllo e che il portafoglio ordini è stabile. Non vogliamo una crescita come le montagne russe".

Guardando avanti le prospettive sono positive: "Il mercato è ripartito oltre le attese dopo il Covid. Oggi però è molto difficile fare previsioni con la guerra in Ucraina, l’inflazione e il rincaro delle materie prime materie. Ma abbiamo le spalle coperte".