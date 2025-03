Per i neonati arriva il codice fiscale sprint

Il codice fiscale dei neonati mette lo ‘sprint’ e arriva direttamente online. Parte il servizio per richiederlo attraverso una nuova sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate. E non è l’unica novità: semplificati anche gli iter per avere il duplicato della tessera sanitaria. Uno dei genitori o dei loro rappresentati (come i tutori), per fare la nuova richiesta di codice fiscale per i neonati, dovrà accedere con Spid, credenziali Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi) al sito dell’Agenzia e andare sulla sezione dedicata. Una volta dentro, andranno inseriti i dati della bambina o del bambino e la copia di uno dei documenti di nascita. Non appena l’ufficio avrà lavorato la richiesta, il sistema invierà una email per avvisare che il certificato è disponibile. Il tutto senza doversi recare a un ufficio, rendendo più facile anche la scelta del pediatra, per cui è richiesto il codice fiscale.

Quanto alla tessera sanitaria, chi l’ha smarrita o non l’ha ricevuta potrà richiederne duplicato a prescindere dalla tipologia (con o senza microchip) in un unico servizio (prima si trattava di due iter diversi).

Accedendo all’area riservata del portale web, si potrà visualizzare e stampare una copia dell’ultima tessera attiva e chiederne la riemissione su supporto plastificato. Coloro che sono domiciliati a un recapito diverso rispetto a quello di residenza potranno inoltre verificare l’indirizzo di spedizione del duplicato e, in caso di necessità, modificarlo direttamente online.

Red. Eco.