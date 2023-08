Peperoncino, una miniera per il made in Italy. Quanto frutta coltivarlo.

Roma, 19 agosto 2023 – Oh mio caro peperoncino. Non è un frutto e nemmeno un ortaggio, bensì una bacca che al suo interno custodisce mille virtù. Non solo a tavola e in medicina, ma anche (e soprattutto) economiche. Capiamo perché coltivarlo conviene.

AGRICULTURE

Cosa è?

In cucina ha mille usi e possibili benefici ma è anche in vero e proprio campione di biodiversità in agricoltura. I botanici sono riusciti a contare più di 3mila tipi diversi di peperoncino, diffusi in tutto il mondo. Infatti la Capsicum (la pianta è appartenente alla famiglia delle Solanacee ed di origine americana che genere la bacca di peperoncino) può crescere in innumerevoli condizioni climatiche. Questa peculiarità rende molto più agevole, ad esempio, l’impollinazione dei fiori e nascono così anche innesti del tutto spontanei fra più specie. La cosa che accomuna però ogni pianta è l'appartenenza. La capsicum, la cui parola latina ‘capsa’ significa scatola ha in comune anche la radice etimologica da cui deriva anche il nome del principio attivo della piccantezza, ovvero la capsaicina.

Agricoltura ed economia

Tornando all’aspetto dell’agricoltura, questa pianta è tra le colture più interessanti sotto l'aspetto economico per gli agricoltori professionali. L'Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, stima una produzione ottimale di bacche pari a 30 e un peso di circa 400 grammi a pianta, ha calcolato che la produzione lorda vendibile riferita ad un ettaro si aggira sulle 12 tonnellate. Conti alla mano l'Alsia ha poi confrontato nel dettaglio i costi di produzione e il reddito nella commercializzazione del prodotto, che avviene da luglio fino a novembre, evidenziando come a fronte di un investimento di circa 12mila e 500 euro - tra aratura, concimazione, costo delle piantine, irrigazione, diserbo e raccolta - ipotizzando un prezzo medio di vendita pari a 2 euro, il valore delle vendite sarebbe di 24mila euro, con un tornaconto di 11mila e 500 euro a stagione.

Un commercio pronto ad essere migliorato e implementato

Attualmente, rileva inoltre l'Alsia, il commercio avviene in cassette di legno e senza alcuna distinzione per colore, pezzatura e difetti merceologici. Ma il reddito potenziale aumenterebbe, osservano gli analisti lucani, se le forme di confezionamento fossero migliorate e diversificate. Oggi le forme di commercializzazione utilizzate per il fresco sono a pianta intera, in cassetta alla rinfusa e a mazzetti, mentre per il secco sono principalmente la 'nsertà (filza, le bacche vengono infilate l'uno all'altra con un filo che ne attraversa i peduncoli), macinato (in polvere o a scaglie), trasformato (salse, sottolio e creme). Interessante, invece, per il prodotto fresco, sarebbe ricorrere a un packaging di tipo aziendale in grado di esaltarne la bellezza data dal binomio 'colore rosso brillantè e aspetto visivo 'frescò. Pertanto, la scelta potrebbe ricadere su contenitori trasparenti, di plastica o altro materiale ad uso alimentare, forato, in modo da consentire l'allungamento dei tempi di conservazione, e a diversa grammatura. E magari un accesso agli scaffali della distribuzione moderna. Questo uno dei temi della Fiera campionaria mondiale del peperoncino, in programma a Rieti dal 30 agosto al 3 settembre, che tra le tante curiosità ospiterà sabato sera il campionato europeo di mangiatori di peperoncino con professionisti-degustatori provenienti da Italia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito e Repubblica Ceca, mentre la gara amatoriale, Spicy contest, si svolgerà domenica.