Più facile andare in pensione di vecchiaia grazie alla precompilata Inps

Arriva la pre-compilata per la pensione di vecchiaia. Nell’ambito di un progetto finanziato con i fondi del Pnrr, l’Inps ha avviato un progetto per rendere più facile - si spera - la vita o la via crucis (a seconda dei casi) di chi si appresta a andare in pensione.

INPS

La domanda precompilata

Per semplificare l'accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia - fanno sapere dall’Istituto - l’ente contatterà direttamente i cittadini che si accingono a ottenere il trattamento per invitarli a presentare la domanda, già compilata con tutti i dati in possesso dell'Istituto.

La comunicazione

Si prevede anche l’invio di una comunicazione personalizzata ai cittadini non pensionati, di età superiore ai 65 anni, per agevolare il percorso che porterà alla futura pensione: questi riceveranno una lettera contenente l’estratto conto e tutte le indicazioni per segnalare eventuali errori o incongruenze.

I primi 5.000 cittadini coinvolti, iscritti sia alla gestione pubblica sia a quella privata, verranno raggiunti da una lettera, notificata anche sull'app Io e nell'area MyINPS del portale istituzionale.

Il Qr-code

All’interno della comunicazione sarà presente il percorso per raggiungere la domanda precompilata (con annesso QR-code) e l'estratto conto contributivo, posto a base di calcolo per la pensione.

Controlli

I cittadini potranno così verificare in autonomia la correttezza dei dati riportati e segnalare, attraverso apposita procedura online, le eventuali informazioni da correggere.

Il progetto ha l’obiettivo - spiegano dall’Istituto - di sollevare tutti i cittadini dall'onere di verificare la maturazione dei propri requisiti di pensionamento, consentendo agli interessati di produrre autonomamente e tempestivamente la domanda.

Le perplessità

L’iniziativa appare utile certamente, ma non si capisce chi saranno esattamente i destinatari della missiva: nel senso di come verrà individuata la platea dei soggetti che riceveranno la domanda pre-compilata e come verrà individuata quella dei 5mila fortunati che avranno l’estratto conto per via telematica.