Quando pagano la pensione a settembre 2025? Cedolino: attenti ai rimborsi del 730

Roma, 28 agosto 2025 – Quando pagano le pensioni di settembre? Ci saranno aumenti? Trattenute? Come controllare il cedolino? Sono le domande che mensilmente si fanno milioni di pensionati (i dati ufficiali parlano di oltre 16 milioni di persone in Italia). E settembre non fa eccezione. Ma vediamo con ordine le notizie relative al pagamento delle pensioni in un momento in cui si discute dei meccanismi di aumento dell’età pensionabile.

Sommario

L’Inps accrediterà la pensione sui conti correnti bancari lunedì 1 settembre (primo giorno bancabile – vale a dire lavorativo – del mese). Sempre da lunedì 1 settembre le prestazioni pensionistiche saranno versate sui conti correnti postali e potranno anche essere ritirate agli uffici postali.

Le Poste ricordano che è possibile ritirare la pensione in contanti solo per cifre fino a 1.000 euro. Il consiglio inoltre è quello di recarsi agli sportelli, ove possibile, nella tarda mattina o nelle ore pomeridiane “privilegiando i giorni successivi ai primi” per evitare code agli sportelli.

Per verificare gli importi, le trattenute e le voci che compongono la pensione è possibile controllare il cedolino online sul sito dell’Inps. Per visionarlo o scaricarlo occorrere accedere al servizio tramite Spid e Cie (Carta d’identità elettronica). Trattenute e importi che potrebbero cambiare a partire dal 2026 con la Manovra economica che il governo dovrà varare entro fine anno.

Il cedolino di settembre è più corposo per chi riceverà i rimborsi Irpef del 730. Soldi che arriveranno nelle tasche di chi, avendone diritto, ha:

indicato l’Inps come sostituto d’imposta

tramesso il modello 730 fra l’1 e il 20 giugno 2025

Per alcuni pensionati, che lo avevano indebitamente percepito, proseguirà il recupero del Bonus Draghi da 200 e 150 euro. Si tratta di somme erogate dal governo nel 2022 come misura straordinaria contro la crisi energetica. Il recupero, partito da giugno, viene effettuato con quote mensili da 50 euro fino al raggiungimento della quota percepita (massimo 350 euro).