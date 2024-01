Pensioni e riscatto laurea, come si calcolano i costi dell'operazione

Roma, 27 gennaio 2024 – Quanto costa il riscatto della laurea e di altri corsi di studio? Veniamo al quantum. Come si stabilisce quanto costa il riscatto, che è la prima cosa da sapere per valutare se conviene o no farlo? Diciamo subito che dipende dal metodo di calcolo della pensione applicabile agli anni per i quali lo si chiede.

Riscatto della laurea per trasformare gli anni di università in contributi

Se si vogliono riscattare periodi “retributivi"

E, dunque, se i periodi da riscattare si collocano temporalmente fino al 31 dicembre 1995 per tutti o fino al 31dicembre 2011 per coloro che nel ’95 avevano almeno diciotto anni di contributi, il sistema di conteggio della pensione – o, meglio, di quella quota della rendita – è il retributivo, con la conseguenza che il calcolo della somma necessaria per il riscatto avviene secondo la vecchia formula della “riserva matematica”.

La riserva matematica

La “riserva matematica” non è altro che la quantità di risorse che l’ente previdenziale prevede di dover mettere da parte per erogarvi la pensione in futuro, o, meglio, la quota di pensione in più derivante dall’aggiunta di altri periodi di contributi. Per calcolarla di volta in volta si tiene conto di una serie di numeretti (detti coefficienti di capitalizzazione), definiti preventivamente in apposite tabelle – aggiornate periodicamente – sulla base di molteplici fattori riferiti a chi vuole compiere l’operazione:

l’età al momento della richiesta

al momento della richiesta il sesso

il tipo di lavoro

l’anzianità contributiva maturata

maturata la retribuzione guadagnata al momento della domanda di riscatto

guadagnata al momento della domanda di riscatto l’essere già pensionati e così via.

Quanto costa: le variabili

In particolare, possiamo dire fin da ora che:

più si è avanti nell’età, più si paga , perché è più vicina la data del pensionamento

, perché è più vicina la data del pensionamento più contributi sono stati accumulati, più si paga , anche in questo caso perché è più prossimo il pensionamento

, anche in questo caso perché è più prossimo il pensionamento nel caso delle donne, si paga un po’ di più , perché la “vita media” è più lunga

, perché la “vita media” è più lunga più la retribuzione è alta, più si paga, perché la rendita sarà più elevata.

Ma vediamo in pratica come ci si arriva. Innanzitutto si calcola la pensione annua “teorica” già maturata presso il fondo alla data della domanda di riscatto. Per intenderci, i contributi che si vogliono riscattare restano fuori. Il secondo passaggio è quello di conteggiare, invece, la pensione annua “teorica” che si può ottenere, una volta riscattati e sommati tutti i contributi. A quel punto, effettuando una semplice sottrazione tra i due importi, si vedrà a quanto ammonta l’incremento possibile della pensione: e questo risultato si chiama “beneficio pensionistico” e si comprende facilmente che cosa voglia significare. Lo si moltiplica per il coefficiente di “riserva matematica” che fa al caso, ed ecco la somma che si dovrà tirare fuori per garantire la pensione incrementata dal riscatto.

Se si vogliono riscattare periodi “contributivi"

Se, invece, i periodi da recuperare sono successivi al 1° gennaio 1996 o, per i “diciottisti” (che avevano almeno 18 anni di contributi nel 1995) successivi al 1° gennaio 2012, il sistema di calcolo è quello contributivo e la formula da applicare al riscatto è analoga a quella per i contributi volontari, con l’applicazione dell’aliquota prevista dalla a gestione al momento della domanda. La retribuzione da prendere a base è quella che percepita nei dodici mesi più vicini alla data della richiesta ed è rapportata al periodo che si intende riscattare. Attenzione, però. Lo stesso criterio vale anche per coloro che abbiano optato per il calcolo contributivo dell’intera pensione, a prescindere dalla collocazione temporale degli anni del corso di laurea.

Quando e come si potrà pagare

In linea generale, per i casi indicati, salvo che per il riscatto della laurea dopo il 1° gennaio 2008, è previsto che si possa versare l’importo che l’istituto previdenziale avrà definito e avrà comunicato secondo due modalità:

in unica soluzione , entro 60 giorni dalla data della comunicazione

, entro 60 giorni dalla data della comunicazione oppure, se lo si chiede, in un massimo di 60 rate, che devono essere di uguale importo, maggiorate degli interessi legali

Il pagamento rateale, tuttavia, non potrà essere concesso se si è già pensionati o se contemporaneamente si chiede la pensione né, se era in corso, può proseguire oltre la decorrenza della rendita stessa. Il che significa, in termini pratici, che si dovrà aver concluso l’operazione prima di andare in pensione, saldando il conto relativo al residuo da pagare. Altrimenti, saranno accreditati solo i contributi riscattati fino a quel momento.

Attenzione alle rate

Anche per questa circostanza vale la pena fare attenzione a tre, quattro regolette. Se non si paga l’ammontare fissato in unica soluzione o la prima rata, questo sarà considerato come rinuncia alla domanda. Se si paga in ritardo la somma totale o le rate successive, sarà come avere presentato una nuova domanda, con la conseguenza di dover rifare i calcoli da quel momento. Ma se si paga in ritardo, comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei bollettini, per non più di cinque volte, i versamenti saranno considerati validi, salvo l’addebito degli interessi di mora. In ogni caso, se si interrompono i pagamenti rateali, quello che si sarà versato non andrà perduto né verrà restituito: sarà accreditato un periodo contributivo di durata proporzionale a quanto pagato. Certo è che, anche se si rinuncia, si potrà richiedere il riscatto in qualsiasi altra occasione.