Pensioni, rebus manovra: l’aumento dell’età, l’ultima porta d’uscita per i 64enni, gli “scalini” e l’incubo rinvio per 170mila

Roma – Saranno direttamente i leader del governo e della maggioranza a dover sciogliere i principali nodi della manovra da 16 miliardi per il 2026: l’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali, la nuova rottamazione, il taglio dell’Irpef per i cedi medi, il possibile contributo delle banche. Lo faranno mercoledì 8 ottobre a Palazzo Chigi, quando Giorgia Meloni incontrerà Matteo Salvini e Antonio Tajani, avendo a fianco il custode della cassa, Il ministro Giancarlo Giorgetti, che appare sempre più intenzionato a conquistare il target di un rapporto deficit-Pil sotto il 3 per cento. Il che lo pone, inevitabilmente, nel ruolo del poliziotto “cattivo” rispetto alle richiese degli azionisti della coalizione. Ma vediamo, nello specifico, i capitoli-chiave della legge di Bilancio.

Le pensioni nel ciclone

L’aumento dell’età pensionabile è in cima ai problemi caldi. L’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, come i requisiti contributivi per quella anticipata, è soggetta ad adeguamenti periodici, in funzione dell’andamento della speranza di vita. Il che vuol dire che se la speranza di vita cresce, cresce anche la soglia anagrafica o contributiva da raggiungere per poter accedere al pensionamento. Ora, sulla base dei dati Istat della scorsa primavera, secondo la normativa attuale il ministero dell’Economia deve emanare un decreto entro il 2025 per far scattare nel 2027 l’aumento di tre mesi dell’età di pensionamento e dei requisiti contributivi necessari alla pensione anticipata.

Giancarlo GIorgetti

L’aumento di tre mesi dell’età di pensionamento nel 2027

Il governo, però, è intenzionato a bloccare l’innalzamento automatico. Ma l’intervento costerebbe oltre 3 miliardi a regime. Una cifra considerevole e per questo sul tavolo dei tecnici ci sarebbero già altre ipotesi. A partire da quella di bloccare l’aumento solo per chi ha già compiuto 64 anni: il costo stimato è di 1,5 miliardi il primo anno e 2 miliardi a regime. In questo modo, però, si rischia di escludere circa 170mila lavoratori, quelli cioè che pur avendo raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) nel 2027 non avranno ancora compiuto 64 anni.

Le altre opzioni: scalino più basso nel 2027 e nel 2028

Si lavora nel frattempo anche ad altre ipotesi, tra le quali lo scatto di uno scalino più basso nel 2027 con un solo mese in più e uno o due nel 2028: intervento considerato costoso, anche se non ci sarebbero ancora quantificazioni. Il nodo è ovviamente anche politico. Con il sottosegretario al lavoro leghista Claudio Durigon che non arretra: “Fermeremo l’aumento dei tre mesi per tutti: l’abbiamo promesso e lo faremo”, garantisce. Inevitabile che la questione finisca sul tavolo del vertice di maggioranza.

La rottamazione della discordia

A Palazzo Chigi dovrà essere affrontata anche l’idea di una rottamazione delle cartelle esattoriali, voluta dalla Lega, su cui da mesi frena il viceministro Maurizio Leo: anche a via Bellerio ora è dato per acquisito che ci sarà un ridimensionamento, passando dalle 120 rate in 10 anni proposte inizialmente, a una rateizzazione su 8 o 9 anni, con un versamento minimo di 50 euro per accelerare la sanatoria sulle piccole cifre.

Il perimetro del taglio Irpef

C’è poi da definire il taglio dell’Irpef per il ceto medio: l’ipotesi più accreditata – dettata dalla prudenza per garantire l’equilibrio dei conti – è di tagliare la seconda aliquota di due punti, dal 35% al 33%, ma lasciando lo scaglione invariato da 28mila a 50mila euro. Forza Italia, però, punta al “massimo possibile”, estendendo la misura ai redditi fino a 60mila euro. Gli effetti sarebbero differenti. I vantaggi fiscali, nel primo caso, arriverebbero fino a un massimo di 440 euro l’anno, mentre nella seconda ipotesi si supererebbero i 1.000 euro.

Il contributo delle banche

Come negli anni scorsi, la vigilia della messa a punto della manovra è caratterizzata dalla contesa sul contributo straordinario da chiedere alle banche. A riaprire la partita è la Lega. Ma Tajani è netto: nessuna tassazione degli extraprofitti. Escluse forme di tassazione più o meno straordinarie, il nodo resta da sciogliere. La strada sarà quella, indicata da Meloni, di un confronto con le banche per arrivare alla definizione di un contributo. Ma la forma dell’operazione sarà tutta da vedere.