Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
EconomiaPensioni, rebus manovra: l’aumento dell’età, l’ultima porta d’uscita per i 64enni, gli “scalini” e l’incubo rinvio per 170mila
6 ott 2025
CLAUDIA MARIN
Pensioni, rebus manovra: l'aumento dell'età, l'ultima porta d'uscita per i 64enni, gli "scalini" e l'incubo rinvio per 170mila

Manovra finanziaria 2026, lo stop all’innalzamento automatico dell’età nel 2027 costa 1,5 miliardi. Taglio Iperf, rottamazione e contributo delle banche: vertice della premier Meloni con i vice Tajani e Salvini per definire le priorità

Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Le pensioni nel ciclone

L’aumento dell’età pensionabile è in cima ai problemi caldi. L’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, come i requisiti contributivi per quella anticipata, è soggetta ad adeguamenti periodici, in funzione dell’andamento della speranza di vita. Il che vuol dire che se la speranza di vita cresce, cresce anche la soglia anagrafica o contributiva da raggiungere per poter accedere al pensionamento. Ora, sulla base dei dati Istat della scorsa primavera, secondo la normativa attuale il ministero dell’Economia deve emanare un decreto entro il 2025 per far scattare nel 2027 l’aumento di tre mesi dell’età di pensionamento e dei requisiti contributivi necessari alla pensione anticipata.

Giancarlo GIorgetti
Giancarlo GIorgetti
L’aumento di tre mesi dell’età di pensionamento nel 2027

Il governo, però, è intenzionato a bloccare l’innalzamento automatico. Ma l’intervento costerebbe oltre 3 miliardi a regime. Una cifra considerevole e per questo sul tavolo dei tecnici ci sarebbero già altre ipotesi. A partire da quella di bloccare l’aumento solo per chi ha già compiuto 64 anni: il costo stimato è di 1,5 miliardi il primo anno e 2 miliardi a regime. In questo modo, però, si rischia di escludere circa 170mila lavoratori, quelli cioè che pur avendo raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) nel 2027 non avranno ancora compiuto 64 anni.

Le altre opzioni: scalino più basso nel 2027 e nel 2028

Si lavora nel frattempo anche ad altre ipotesi, tra le quali lo scatto di uno scalino più basso nel 2027 con un solo mese in più e uno o due nel 2028: intervento considerato costoso, anche se non ci sarebbero ancora quantificazioni. Il nodo è ovviamente anche politico. Con il sottosegretario al lavoro leghista Claudio Durigon che non arretra: “Fermeremo l’aumento dei tre mesi per tutti: l’abbiamo promesso e lo faremo”, garantisce. Inevitabile che la questione finisca sul tavolo del vertice di maggioranza.

La rottamazione della discordia

A Palazzo Chigi dovrà essere affrontata anche l’idea di una rottamazione delle cartelle esattoriali, voluta dalla Lega, su cui da mesi frena il viceministro Maurizio Leo: anche a via Bellerio ora è dato per acquisito che ci sarà un ridimensionamento, passando dalle 120 rate in 10 anni proposte inizialmente, a una rateizzazione su 8 o 9 anni, con un versamento minimo di 50 euro per accelerare la sanatoria sulle piccole cifre.

Il perimetro del taglio Irpef

C’è poi da definire il taglio dell’Irpef per il ceto medio: l’ipotesi più accreditata – dettata dalla prudenza per garantire l’equilibrio dei conti – è di tagliare la seconda aliquota di due punti, dal 35% al 33%, ma lasciando lo scaglione invariato da 28mila a 50mila euro. Forza Italia, però, punta al “massimo possibile”, estendendo la misura ai redditi fino a 60mila euro. Gli effetti sarebbero differenti. I vantaggi fiscali, nel primo caso, arriverebbero fino a un massimo di 440 euro l’anno, mentre nella seconda ipotesi si supererebbero i 1.000 euro.

Il contributo delle banche

Come negli anni scorsi, la vigilia della messa a punto della manovra è caratterizzata dalla contesa sul contributo straordinario da chiedere alle banche. A riaprire la partita è la Lega. Ma Tajani è netto: nessuna tassazione degli extraprofitti. Escluse forme di tassazione più o meno straordinarie, il nodo resta da sciogliere. La strada sarà quella, indicata da Meloni, di un confronto con le banche per arrivare alla definizione di un contributo. Ma la forma dell’operazione sarà tutta da vedere.

