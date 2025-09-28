Pensioni, pro e contro delle formule di riscatto previste

Roma 28 settembre 2025 - Il “riscatto della laurea” non è uno solo. Dietro questa formula si nascondono almeno tre vie principali (ordinaria, agevolata e per inoccupati), più alcune sotto-vie particolari (dottorati, specializzazioni mediche, titoli esteri). Tutte hanno in comune un principio: trasformare gli anni di studio – entro la durata legale del corso e non coperti da contribuzione – in anni utili ai fini pensionistici. Ma costi, effetti sull’assegno e platea cambiano molto. Vediamo, dunque, quali sono le regole-chiave per utilizzare al meglio questo strumento.

Riscatto ordinario: la strada “piena” (e più cara)

È la forma storica prevista. L’onere si calcola agganciandosi alla retribuzione e all’aliquota della gestione di appartenenza (pubblico/privato/professionale), con criteri attuariali. Tradotto: il costo per anno può essere rilevante (spesso ben oltre i cinquemila euro), ma accredita contributi coerenti con lo standard retributivo personale e, quindi, produce un effetto pensione più robusto. Vantaggi: migliora sia il diritto (anzianità) sia l’importo (montante/retribuzione di riferimento). Svantaggi: esborso elevato e poco prevedibile per chi ha carriere discontinue.

Riscatto agevolato: l’opzione “minimale” per stare dentro i conti

Introdotto per rendere il riscatto alla portata dei più, fissa l’onere applicando l’aliquota della Gestione Separata al minimale imponibile annuo. Risultato: costo per anno attorno ai 6.000 euro (valore aggiornato di anno in anno), con possibilità di rateizzare fino a 10 anni, senza interessi. È la formula che molti conoscono come “flat”: facile da stimare, uguale per tutti, e valida anche per chi voglia rendere contributivo il proprio percorso. Pro: abbassa la barriera d’ingresso, aiuta ad anticipare il pensionamento perché concede anzianità contributiva a un prezzo fisso. Contro: i contributi accreditati sono calcolati sul minimale, per cui l’effetto sull’assegno è modesto rispetto al riscatto ordinario. In sintesi: ottimo per sbloccare i requisiti; meno incisivo per potenziare la pensione.

Riscatto per inoccupati: la porta d’ingresso anche senza lavoro

Esiste una via dedicata a chi, al momento della domanda, non risulta occupato e non è iscritto a forme obbligatorie. Il calcolo, di fatto, ricalca la logica “agevolata” (minimale + aliquota Separata), con costi comparabili. È utile per giovani laureati o per chi voglia mettere “a valore” gli anni di studio prima dell’ingresso stabile nel mercato del lavoro. Anche qui l’impatto sull’assegno sarà contenuto; il beneficio principale è costruire storia contributiva e anzianità.

Chi può riscattare e quali titoli

Rientrano i diplomi universitari (vecchio ordinamento), le lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, i dottorati di ricerca e le specializzazioni (a partire da quelle mediche). Non servono gli anni fuori corso e non è necessario aver conseguito il titolo: si può riscattare anche senza laurea finale, purché si tratti di anni compresi nella durata legale. Ammesso il riscatto di titoli esteri se riconosciuti (equipollenza/equiparazione). Vietata ogni sovrapposizione con periodi già coperti da contributi.

Quanto si paga e come

• Unica soluzione o rate fino a 120 mensilità, senza interessi (ma attenzione: pagare a lungo diluisce il vantaggio temporale). • Fisco: gli oneri di riscatto versati dal diretto interessato sono interamente deducibili dal reddito (tagliano la base imponibile). Se paga un genitore per un figlio fiscalmente a carico, scatta in genere la detrazione del 19% sull’imposta (non la deduzione). • Datori di lavoro pubblici e privati possono, in alcuni casi, prevedere anticipazioni o welfare aziendale, ma sono soluzioni contrattuali, non un diritto automatico.

Che cosa cambia sulla pensione

Il riscatto anticipa il diritto perché aggiunge anni al contatore contributivo. Sull’importo la differenza la fa la via scelta: • con l’ordinario, si “compra” anche base contributiva coerente con la propria retribuzione, e l’assegno cresce in modo sensibile; • con l’agevolato/inoccupati, si comprano anni a basso imponibile: bene per l’uscita, poco per la cifra mensile. In ottica strategica, la combinazione può essere: riscatto agevolato per centrare prima i requisiti e carriera finale (progressioni, scatti, premi) per sostenere l’importo.

Gli errori da evitare

1. Rinviare a oltranza: il costo “agevolato” è parametrico e cresce con il minimale; aspettare anni può non aiutare. 2. Riscattare “al buio”: simulate due/tre scenari (con e senza riscatto; ordinario vs agevolato; uscita a 62/64/67 anni) e verificate l’impatto netto sull’assegno. 3. Ignorare il fisco: tra deduzioni/detrazioni, il costo effettivo può scendere di molto. 4. Illudersi sull’“età 60 per tutti”: contano carriera, gestione previdenziale e finestre di uscita (anticipata, quota, vecchiaia). Non esiste una bacchetta magica uguale per tutti. Il riscatto della laurea non è un totem ideologico ma uno strumento tecnico. Funziona bene se si conoscono le regole e si incastra con la propria storia contributiva. La scelta giusta non è quella “più economica” o “più cara” in assoluto, ma quella che, sui vostri numeri, massimizza tempo guadagnato e pensione attesa, al costo fiscale più efficiente.