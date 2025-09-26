Pensioni ottobre 2025: calendario dei pagamenti, conguagli Irpef e trattenute

Roma, 25 ottobre 2025 – In arrivo il primo appuntamento autunnale per i pensionati; un appuntamento che, per milioni di italiani, si traduce nella domanda più pratica: “Quando e quanti soldi troverò sul conto?”. Se il mese di ottobre non segnerà cambiamenti in positivo per le pensioni (nessuna rivalutazione sarà applicata), le modalità restano sostanzialmente invariate con il calendario dei pagamenti già predefinito. L’attenzione, però, è tutta sui conguagli Irpef che entrano in gioco questo mese, con possibili rimborsi o trattenute a seconda della situazione fiscale del singolo pensionato.

Sommario

Il calendario del pagamento delle pensioni di ottobre 2025 in banca e posta

Il primo giorno bancabile del mese, mercoledì 1° ottobre, segna l’avvio dei pagamenti di trattamenti pensionistici, previdenziali e assistenziali. Per chi ritira in contanti (importo massimo 1000 euro) presso Poste Italiane, resta in vigore la turnazione alfabetica:

A-B: mercoledì 1 ottobre C-D: giovedì 2 ottobre E-K: venerdì 3 ottobre L-O: sabato 4 ottobre (solo mattina) P-R: lunedì 6 ottobre S-Z: martedì 7 ottobre Si consiglia di verificare comunque la turnazione presso il proprio ufficio postale di riferimento.

La principale novità di ottobre riguarda i conguagli Irpef. Si tratta dell’allineamento tra le imposte trattenute durante l’anno e quelle effettivamente dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Sostanzialmente chi ha versato più tasse del dovuto durante il 2024 riceverà un rimborso diretto in busta; chi, invece, risulta debitore al fisco subirà una trattenuta, che può protrarsi anche nei mesi successivi se l’importo è elevato. Le differenze dipendono da redditi complessivi, detrazioni applicate, bonus riconosciuti e altri fattori individuali. E in casi di debito fiscale elevato, la riduzione della pensione potrà estendersi anche ai cedolini di novembre e dicembre.

Sul fronte rivalutazioni, non ci saranno novità. La rivalutazione delle pensioni – l’adeguamento all’inflazione – è fissata provvisoriamente al +1,7% per il 2025, ma scatterà a partire da gennaio 2026. Per l’autunno, dunque, gli assegni previdenziali rimarranno invariati, con l’unica variabile rappresentata dai conguagli fiscali.

Per non avere sorprese, è consigliabile controllare con attenzione il proprio cedolino pensionistico online. Attraverso il portale Inps, accessibile con Spid, Cie o Cns, oppure rivolgendosi a patronati e Caf, è possibile verificare l’importo lordo e netto, la presenza di rimborsi o trattenute straordinarie e le eventuali addizionali regionali o comunali. Chi ha in corso una cessione del quinto o un prestito personale troverà nel cedolino anche le relative trattenute.