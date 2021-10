Roma, 25 ottobre 2021 - Il Consiglio dei ministri sulla manovra 2022 previsto per domani slitta a giovedì. Segno che la tensione in maggioranza è sempre alta e ci vogliono ancora dei giorni per trovare la quadra sui nodi caldi. In primis sulle pensioni. L'agenda è fitta per Draghi nelle prossime dovrà incontrare sindacati, imprese e partiti e trovare dei compromessi per licenziare in Cdm la Legge di Bilancio. A chiedere un incontro al premier è anche il leader della Lega Matteo Salvini che, com'è noto, preme per due anni di Quota 102, mentre il Pd resta fermo su un meccanismo flessibile che faciliti l'uscita alle donne e a chi fa lavori gravosi. Una prima cornice alla finanziaria - la legge che deciderà le entrate e le uscite dello Stato per il prossimo anno - è stata data nel Dpb (Documento programmatico di bilancio), inviato a Bruxelles. Ora si tratta di entrare nel dettaglio.

Si oppone al sistema quote anche Confindustria: "Noi siamo fortemente contrari a quota 100, 102 o 104 - ribadisce oggi il presidente degli Industriali, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea dell'Unione industriali di Torino. "Ricordo - aggiunge - che ci era stato detto che per uno che andava in pensione venivano assunti in tre, nella realtà l'effetto è di 0,4, quindi non abbiamo neanche l'effetto sostitutivo. Stiamo pensionando chi un lavoro ce l'ha e non stiamo offrendo un lavoro ai giovani".

In sintonia coi dem, Confindustria ritiene che si debba trattare "sui lavori usuranti, sui quali effettivamente c'e' un problema". Un tema - afferma Bonomi - che va sicuramente "rivisto".

