Quando pagano le pensioni di maggio 2025 e perché gli accrediti slittano di un giorno

Roma, 28 aprile 2025 – Come ogni inizio mese sono i arrivo i pagamenti delle pensioni di maggio 2025. Un mese nel quale i pensionati dovranno attendere un giorno in più per ricevere il pagamento in Posta o l’accredito sul conto corrente in banca.

Quando pagano le pensioni del mese di maggio 2025

L’accredito della pensione in banca e il pagamento in Posta avviene come sempre il “primo giorno bancabile” del mese, vale a dire il primo giorno non festivo. Essendo il primo maggio la Festa dei lavoratori, i pagamenti avverranno a partire da venerdì 2 maggio sia per quanto vale gli accrediti in banca sia per il pagamento alle Poste.

Le Poste, come di consueto, invitano i pensionati, se possibile, a non recarsi al ritiro dei soldi nel primo giorno di pagamento e di farlo “possibilmente nei giorni successivi e di privilegiare gli orari pomeridiani”.

Per conoscere l’importo dell’assegno di maggio 2025, i pensionati possono (già da metà aprile) controllare il cedolino online sul sito dell’Inps. Un’operazione che si può effettuare accedendo con le credenziali necessarie lo Spid (identità digitale) e la Cie (Carta d’identità elettronica).

La pensione di maggio 2025 non dovrebbe riservare sorprese (né piacevoli nè spiacevoli). Non sono infatti previsti aumenti e la cifra sarà (salvo casi particolari) uguale a quella di aprile 2025: addizionali e aliquote Irpef non sono differenti da quelle del mese precedente. I percettori di trattamenti inferiori al minimo Inps invece, avranno (come previsto) la maggiorazione straordinaria del 2,2%.