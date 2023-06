Pensioni luglio 2023, in arrivo quattordicesima e aumenti. Ecco le date dei pagamenti

Roma, 29 giugno 2023 – È in arrivo la pensione di luglio, e non solo. Il prossimo cedolino, infatti, prevede anche l’accredito di quattordicesima, minima ed eventuali arretrati come previsto dalla Legge di Bilancio. Una buona notizia per i pensionati, che tuttavia devono attendere ancora qualche giorno per ricevere la somma. Ma quando arrivano le pensioni? Ecco il calendario con le date dei pagamenti e tutte le novità in arrivo da luglio.

Poste Italiane consegna le pensioni in ordine alfabetico

La pensione di luglio sarà più consistente. Questo perché l’Inps accrediterà innanzitutto la quattordicesima a tutti i pensionati con reddito fino a 14.657,24 euro lordi all'anno e almeno 64 anni di età (compiuti entro il 30 giugno 2023). In aggiunta, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio, sarà accreditato anche l’aumento per le pensioni di importo pari o inferiori al trattamento minimo, ovvero 563,74 euro. Insieme all’aumento, saranno dunque corrisposti anche eventuali arretrati.

L’aumento delle pensioni riguarda tutti i pensionati che prendono l'assegno minimo. In particolare, per i soggetti con età pari o inferiore a 75 anni l’incremento sarà pari all’1,5%; diversamente, per i soggetti over 75 l’aumento arriva al 6,4%. La quattordicesima spetta a chi riceve la pensione di anzianità, di vecchiaia, la pensione anticipata o quella di invalidità o la pensione di reversibilità. Ma fino a quando ci sarà l'aumento? Stando all’ultima Legge di Bilancio, l’aumento delle pensioni era previsto già da gennaio 2023. Tuttavia, a causa di alcuni ritardi, l’aumento scatterà da luglio 2023 fino a dicembre 2024. Pertanto, i beneficiari dell’aumento previsto per gennaio 2023 vedrà accreditarsi sul cedolino gli arretrati da gennaio a giugno.

Come comunicato dalle Poste, questo mese le pensioni verranno distribuite in contanti agli sportelli postali dal 1 luglio al 7 luglio 2023 in ordine alfabetico per cognome. Invece, per chi ha optato per l’accredito elettronico, il trattamento pensionistico arriverà il 3 luglio su conto corrente, conto BancoPosta, PostePay Evolution, carte Postata o libretto e libretti risparmio. Ecco le date in ordine alfabetico: Cognomi dalla A alla B: sabato 1 luglio 2023 (solo la mattina) Cognomi dalla C alla D: lunedì 3 luglio 2023 Cognomi dalla E alla K: martedì 4 luglio 2023 Cognomi dalla L alla O: mercoledì 5 luglio 2023 Cognomi dalla P alla R: giovedì 6 luglio 2023 Cognomi dalla S alla Z: venerdì 7 luglio 2023

È possibile consultare già il cedolino della pensione accedendo con le proprie credenziali Pin, Spid, Cie, Cns sul sito Inps. Entrando nella propria area riservata MyInps, è necessario entrare nella sezione “Prestazione e servizi” e cliccare “Cedolino pensione e servizi collegati”. In alternativa si può richiedere assistenza ad un Caf.