Pensioni, le strette del governo frenano le uscite. Si allarga il gender gap

Roma, 23 aprile 2025 – Le strette sulle pensioni del governo Meloni e, nello specifico, del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, fanno calare drasticamente i pensionamenti anche nel primo trimestre del 2025. E, più o meno a sorpresa, si registra un ulteriore allargamento della forbice negli importi percepiti tra uomini e donna, con una differenza che tocca il 31 per cento. Diventa più consistente, dunque, il calo delle pensioni anticipate dopo la stretta introdotta negli ultimi anni sulla possibilità di uscire dal lavoro con un’età anticipata rispetto alla vecchiaia (67 anni): secondo il monitoraggio sui flussi di pensionamento appena pubblicato dall'Inps le pensioni anticipate con decorrenza tra gennaio e marzo sono state 54.094, in calo del 23,09% rispetto a quelle liquidate nello stesso periodo del 2024 (70.334). Tra i dipendenti del settore privato le pensioni anticipate nel trimestre sono state 26.683 con un calo del 19,43% mentre tra i dipendenti pubblici sono state 8.014 con un calo del 33,85%. Nel monitoraggio sui flussi di pensionamento l'Inps segnala che nel complesso le pensioni con decorrenza nel primo trimestre sono state 194.582 con un importo medio di 1.237 euro. Tra le varie gestioni ci sono ampie differenze con quella dei dipendenti pubblici che conta 16.791 pensioni liquidate per 2.172 euro medi (con punte di 2.730 euro medi per quelle di vecchiaia) e quella dei parasubordinati con 10.775 assegni e 320 euro medi. Per i dipendenti del settore privato si segnalano 83.260 assegni per 1.432 euro medi (con punta di 2.228 euro per le anticipate). Per gli autonomi compresi i parasubordinati le uscite sono state 57.345 con 879 euro medi (punta di 1.409 medi per le anticipate, tipologia che non c'è per i parasubordinati, dato che la gestione è stata introdotta da meno di 30 anni). Se dai numeri macro si passa a considerare le differenze di genere, si si scopre che, a differenza di quello che ci si poteva attendere dopo le ultime riforme, il divario tra uomini e donne si allarga. L'Inps ha liquidato 194.582 pensioni con decorrenza primo trimestre 2025 per un importo medio di 1.237 euro al mese, in lieve aumento sui 1.229 della media del 2024. Ma cresce il divario tra gli assegni degli uomini, pari in media a 1.486 euro, in aumento dai 1.457 dell'intero 2024, e quelli delle donne che raggiungono i 1.011 euro, in calo sui 1.033 medi del 2024. In media le donne percepiscono il 31,97% in meno (era il 29,1% nel 2024). Il dato è sui singoli assegni e non sull'intero reddito da pensione che può comprendere più trattamenti.