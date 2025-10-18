Pensioni, anticipi e nuove regole: dal 2027 servirà un mese in più di età. Confermata anche Opzione donna

Roma, 19 ottobre 2025 – Il governo sceglie la via del rinvio e della proroga per il capitolo previdenziale. Salvo l’intervento "obbligato" sull’aumento dei requisiti di età e di contributi dal 2027 e l’incremento delle pensioni minime, tutte le altre misure sulle pensioni per il 2026 sono "solo" il mantenimento in vita delle formule precedenti: da Quota 103 all’Ape sociale, a Opzione donna. Una scelta minimalista, ma tutta politica: mettere mano a una materia così delicata, come le pensioni, è sempre politicamente un rischio: basti vedere quello che è accaduto e sta accadendo in Francia, dove il premier Sébastien Lecornu è stato "costretto" a ritirare la riforma del settore voluta dal Presidente Emmanuel Macron per sopravvivere. E, del resto, la stessa Elly Schlein in queste ore attacca l’esecutivo Meloni anche per l’intervento limitato sull’età pensionabile: un mese in più tra due anni. Vale la pena, allora, mettere a fuoco quelle che saranno le vie d’uscita dal lavoro nel prossimo anno, così come prorogate nella manovra.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

Le pensioni

Dal primo gennaio prossimo la pensione di vecchiaia si conquista, come per gli anni passati, a 67 anni di età. È la soglia dell’età pensionabile, frutto della riforma Fornero. Vale per uomini e donne, dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi. Anche per la cosiddetta pensione anticipata, ma che di anticipato ha ben poco, valgono le regole attuali nel 2026. I lavoratori, a prescindere dal settore e dall’età anagrafica, devono raggiungere i 42 anni e dieci mesi di contributi. Le lavoratrici, i 41 anni e dieci mesi di contributi. Nel 2027, però, per effetto della manovra i requisiti aumenteranno di un mese e nel 2028 di due mesi. Salvo che per i lavoratori che svolgono attività usuranti o gravose.

Quota 103

Dopo il tentativo di andare "oltre", alla fine anche per il 2026 resta valida Quota 103, con penalizzazioni non di poco conto rispetto alla versione precedente, al punto da limitare la platea che potrà utilizzarla. I lavoratori privati e pubblici, dunque, possono andare in pensione con almeno 62 anni di età e 41 di contributi anche nel 2026. L’intero assegno sarà calcolato con il sistema contributivo. In secondo luogo, la misura del trattamento non potrà superare il tetto pari a quattro volte il trattamento minimo Inps sino al compimento dell’età di 67 anni. E non è finita: le finestre mobili (il lasso di tempo tra la maturazione dei requisiti, 62 anni e 41 anni di contributi, e la percezione del primo assegno) sono di sette mesi per i lavoratori privati e di nove mesi per quelli pubblici.

L’ape sociale

La manovra prevede anche la proroga per un anno dell’Ape sociale, che si può ottenere dai 63 anni e 5 mesi. Riguarda, come nel passato, coloro che si trovano in condizioni di disagio: disoccupati, coloro che assistono familiari disabili, persone con invalidità pari almeno al 74% e chi, con 36 anni (o con 30) di contributi, svolge lavori gravosi (come, per esempio, operai edili, autisti di mezzi pesanti, badanti, infermiere ospedaliere, maestre d’asilo, macchinisti, addetti alle pulizie). Resta l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo a eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000 euro annui. Resta fermo che l’assegno non potrà superare l’importo massimo fino a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione, fino alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

Opzione donna

Prorogata di un anno, sempre con notevoli restrizioni, la cosiddetta Opzione donna. Possono utilizzare la via di uscita (uscita anticipata ma pensione ricalcolata con il metodo contributivo, con una penalizzazione tra il 20 e il 25 per cento) le donne dipendenti e autonome con almeno 59 anni (se con due figli), 60 (se con un figlio) e 61 (senza figli) al 31 dicembre 2025, purché abbiano anche almeno 35 anni di contributi e rientrino in una delle seguenti categorie: invalide, caregiver, disoccupate. Restano ferme le finestre mobili di 12 e 18 mesi per lavoratrici dipendenti e autonome.