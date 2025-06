Quando pagano la pensione di luglio 2025: date e quattordicesima

Roma 30 giugno 2025 – Quando pagano la pensione di luglio 2025? Come ogni mese l’Inps si appresta a versare i trattamenti pensionistici a milioni di Italiani. Una pensione mensile che per alcuni sarà più corposa grazie alla quattordicesima. Ma vediamo nel dettaglio date, importi e aumenti legati al trattamento pensionistico di luglio.

Quando pagano le pensioni di luglio 2025: date e quattordicesima

Innanzitutto ogni pensionato, già da diversi giorni, può controllare e scaricare il cedolino della pensione online sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps). Come sempre per visionare il cedolino e le voci che compongono la pensione occorre accedere tramite Spid e Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei sevizi – tessera sanitaria) se dotati di lettore Cns.

Il cedolino di luglio conterrà, per alcune categorie di pensionati, la quattordicesima. L’Inps procederà all’erogazione automatica della somma aggiuntiva a chi, entro il 31 luglio 2025, avrà compiuto almeno 64 anni e possiederà un reddito individuale annuo non superiore a due volte il trattamento minimo, pari a 15.688,40 euro per l’anno in corso. L’importo sarà compreso tra un minimo di 437 euro e un massimo di 655 euro, a seconda del reddito e degli anni di contribuzione. Per conoscere nel dettaglio se si ha diritto e l’importo ci sin può collegare al sito Inps nella sezione quattordicesima.

Le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, vale a dire il primo giorno lavorativo di ogni mese. A luglio 2025 saranno versate dunque martedì 1. In questa data le pensioni saranno accreditate sui conti correnti bancari e pagate in Posta (o accreditate sui conti e le carte postali). Poste ricorda che il ritiro in contanti è possibile solo per importi fino a 1000 euro e invita i pensionati, se possibile, a non recarsi agli sportelli il primo giorno di pagamento e di privilegiare, per gli Uffici aperti, le ore pomeridiane. "Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, dove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi”, precisa una nota.

Alcuni pensionati potrebbero poi trovarsi 50 euro in meno nella pensione. L’Inps inizia infatti il recupero delle indennità una tantum da 200 e 150 euro percepite nel 2022 (Bonus Draghi) e poi risultate indebite. Inoltre, proseguono le trattenute fiscali per conguagli Irpef 2024 e per il recupero delle addizionali regionali e comunali riferite all’anno scorso. In sostanza chi ha percepito il Bonus, ma a seguito di verifiche reddituali a consuntivo non ne aveva diritto, lo deve restituire in quote di 50 euro mensili.