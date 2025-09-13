Se vado in pensione posso continuare a lavorare senza perdere soldi? La guida al cumulo

Roma, 13 settembre 2025 – Il nodo del cumulo tra pensione e reddito da lavoro è uno dei più delicati e controversi nel sistema previdenziale italiano. Molti lavoratori che raggiungono i requisiti per l’uscita anticipata dal mercato del lavoro si chiedono infatti se, una volta ottenuto l’assegno pensionistico, possano continuare a svolgere un’attività lavorativa, magari part-time o autonoma, per integrare il reddito. La risposta, però, non è univoca: dipende dalla forma di pensionamento che si utilizza.

Sono molti i pensionati che continuano a lavorare per integrare l'assegno pensionistico: ma occorre conoscere i limiti per il cumulo

Pensione anticipata ordinaria: libertà piena di lavorare

Chi consegue la pensione anticipata ordinaria – con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne), senza vincoli di età – gode della piena cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. In altre parole, è possibile continuare a lavorare, sia come dipendenti sia come autonomi, senza alcuna penalizzazione sull’assegno. È l’unica forma di pensionamento anticipato “libera” da restrizioni. Allo stesso modo, anche la cosiddetta pensione anticipata contributiva (almeno 64 anni di età e 20 anni di contributi interamente versati dal 1996 in poi, con un montante sufficiente a garantire un assegno di almeno 2,8 volte l’assegno sociale) consente un cumulo integrale con qualsiasi reddito.

Quota 100, Quota 102 e Quota 103: divieti e limiti

Le misure sperimentali introdotte negli ultimi anni – Quota 100, Quota 102 e l’attuale Quota 103 – seguono invece una logica diversa. Con Quota 100 (62 anni +38 di contributi, valida fino al 2021) e con Quota 102 (64 anni +38 contributi, valida nel 2022), la pensione non è cumulabile con redditi da lavoro fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (oggi 67 anni). Fa eccezione soltanto il lavoro autonomo occasionale, con un limite massimo di 5.000 euro annui. Lo stesso principio è stato confermato per la Quota 103 (62 anni + 41 contributi), valida nel 2023 e prorogata nel 2024 e nel 2025: chi vi accede non può percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro. In queste formule, dunque, il legislatore ha voluto evitare che l’uscita anticipata fosse utilizzata come una sorta di “prepensionamento” con la possibilità di rientrare subito nel mercato del lavoro a tempo pieno.

Opzione Donna e APE Sociale: niente cumulo

Anche altre misure di pensionamento anticipato, come Opzione Donna e APE Sociale, prevedono vincoli stringenti. Con Opzione Donna, l’assegno è calcolato interamente con il sistema contributivo e accessibile con almeno 35 anni di contributi e un’età variabile (58-59 anni, secondo le ultime versioni). In questo caso, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la pensione con redditi da lavoro. Con l’APE Sociale (63 anni + 30 o 36 anni di contributi, a seconda della categoria), il divieto è analogo: pensione e lavoro non possono coesistere, a meno di attività autonome occasionali nei limiti di 5.000 euro annui.

Un quadro frammentato e in continua evoluzione

Il risultato è un panorama estremamente frammentato e di difficile lettura per i lavoratori. Due persone con requisiti simili ma che accedono a due misure diverse possono trovarsi in condizioni radicalmente opposte: libertà totale di continuare a lavorare nel caso della pensione anticipata ordinaria, divieto assoluto (salvo minimi margini) per chi sceglie Quota 100, 102, 103, Opzione Donna o APE Sociale. Questa diversità riflette le diverse finalità delle misure: da un lato, l’anticipata ordinaria è considerata una pensione “piena”, frutto di una lunga carriera contributiva, e quindi non soggetta a restrizioni. Dall’altro, le quote e gli strumenti “flessibili” nascono come soluzioni temporanee e di compromesso, e per questo il legislatore ha inserito vincoli al cumulo, temendo abusi e doppi benefici. Per chi intende continuare a lavorare dopo la pensione, la scelta del canale di uscita è decisiva. Solo con l’anticipata ordinaria e la contributiva a 64 anni si può contare su un assegno pienamente compatibile con redditi da lavoro. In tutti gli altri casi, invece, occorre attendere il compimento dell’età di vecchiaia per tornare a lavorare senza penalizzazioni. Una conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che in materia previdenziale non esiste un’unica regola, ma una stratificazione di norme che rende necessaria un’attenta valutazione caso per caso, per evitare spiacevoli sorprese e pianificare al meglio la propria uscita dal lavoro.