Chi potrebbe andare in pensione a 64 anni nel 2026: i calcoli e le soglie

Roma, 21 agosto 2025 – L’ipotesi di estendere a tutti la possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni con la cosiddetta pensione contributiva anticipata attualmente prevista per coloro che hanno cominciato a lavorare dal primo gennaio 1996 sta suscitando una notevole attenzione tra i lavoratori e le parti sociali. Ma quali classi di età potrebbero andare via e in che modo, se questa soluzione diventasse realtà con la prossima manovra, come vorrebbe innanzitutto la Lega?

La pensione a 64 anni oggi: solo per i contributivi ‘puri’

Attualmente possono chiedere la pensione anticipata i lavoratori il cui primo contributo è successivo al 31 dicembre 1995 (sistema interamente contributivo). L’età richiesta è di 64 anni, mentre l’anzianità contributiva minima effettiva è di 20 anni (contano solo contributi ‘effettivi’: obbligatori, volontari, riscatto; esclusi quelli figurativi), di 25 anni se per raggiungere la soglia d’importo prevista si somma anche la rendita della previdenza complementare; dal 2030 il requisito salirà a 30 anni. Ebbene, a queste condizioni possono utilizzare questo canale solo coloro che hanno oggi 64 anni e che hanno cominciato a lavorare nel ’96 a 35 anni o a un’età più elevata: come si può immaginare, si tratta di una platea non ampia. Si tratta dei nati nel 1961 e negli anni precedenti.

La pensione anticipata a 64 anni per tutti

Nel caso in cui la formula venisse estesa anche ai lavoratori che hanno contributi precedenti al 1996, con il calcolo misto dell’assegno (in parte retributivo, per gli anni precedenti al 1996, in parte contributivo, per gli anni dal 1996 in avanti), è evidente che la platea degli interessati si amplierebbe notevolmente. Oltre ai nati nel 1961 con esperienze lavorative precedenti ai loro 35 anni di età nel 1996, la finestra si aprirebbe nel 2026 anche per i nati del 1962 e per quelli del 1960 e del 1959 che abbiano cominciato a lavorare prima del 1996.

La soglia minima

Per ottenere la pensione varrebbe per tutti l’obbligo di raggiungere l’importo minimo dell’assegno (‘soglia’): 3,0 volte l’assegno sociale (2025: 1.616,07 euro lordi/mese), 2,8 volte per donne con 1 figlio (1.508,33 euro), 2,6 volte per donne con 2 figli (1.400,59). L’assegno sociale 2025 è 538,69 al mese (13 mensilità). Dal 2025 si può sommarne la rendita (valore teorico certificato) alla pensione Inps per superare la soglia: se lo si fa scatta il requisito di 25 anni (poi 30).