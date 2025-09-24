La penna Bic compie 75 anni. Così è nata la biro che ha rivoluzionato il modo di scrivere

Milano, 24 settembre 2025 – Festeggia quest’anno i 75 anni un accessorio ormai imprescindibile nelle nostre vite: la penna Bic, dal nome dell’impresa che ha resa popolare la penna a sfera (o biro) nel secondo dopoguerra.

Inventata dall’americano John J. Loud nel 1888, la penna a sfera fu adattata nel 1919 da un certo Pasquis (un francofono di cui neanche si tramanda il nome) e migliorata da un ungherese di nome Laszlo Biro, correttore di bozze e poi giornalista, che la brevettò a Parigi nel 1938 ed ebbe un discreto successo di vendite negli anni del conflitto. Ma fin quando non ci mise mano il barone Marcel Bich, a Seconda guerra mondiale appena terminata, questo modello di penna non fu mai perfettamente funzionante benché preferita alla penna stilografica in situazioni di emergenza.

Ma chi era Marcel Bich? Un italiano, perlomeno di nascita e d’origine. La sua famiglia, in origine Bicchi, proveniva da Siena e si era installata a Chatillon, dove aveva modificato il cognome originario. La storia ricorda l’avvocato Jean-Jacques Pantaleon Bich, sindaco di Chatillon ai primi dell’Ottocento, che sposò l’erede dei feudatari locali Philippine Passerin d’Entrèves. Dal matrimonio venne alla luce Emmanuel Bich (nato nel 1800 a Chatillon e morto ad Aosta nel 1866), che si laureò in Medicina a Torino, si perfezionò a Parigi, divenne primo cittadino di Aosta e fu fatto barone ereditario nel 1841 da Carlo Alberto. Suo nipote Aimé-Mario Bich cercò di rinverdire le fortune di famiglia attraverso l’industria ma i suoi tentativi ebbero scarso successo. Sicché pensò di cercare la propria strada in Francia, stabilendosi a Parigi con la famiglia, tra cui il figlio Marcel. Nato a Torino il 29 luglio del 1914 (in corso Re Umberto al civico 60), Marcel Bich si naturalizzò francese il 2 agosto del 1930, laureandosi successivamente in legge alla Sorbona.

L’avventura della penna a sfera targata Bic, come preferì ri-denominarla il giovane barone adattando il suo cognome, cominciò nell’ottobre del 1945 con la fondazione dell’impresa Ppa (porta penne, porta matite & accessori) nei dintorni di Parigi. Nel tempo libero dall’attività, Marcel Bich prese a studiare alcune iniziative innovative legate agli inchiostri, che lo avevano appassionato fin da giovanissimo. Al risultato finale arrivò introducendo alcuni miglioramenti, in particolare sull’utilizzo della sfera, mutuati dall’industria orologiaia svizzera. Arrivando alla biro che usiamo oggi. Vale a dire uno strumento per scrivere che rilascia inchiostro da un serbatoio interno attraverso l’azione di rotolamento di una sfera metallica a contatto con la superficie, preferibilmente carta. Uno strumento che il barone e i suoi assistenti hanno reso pratico grazie alla forma esagonale (non rotola), alla trasparenza (così da far conoscere costantemente il livello dell’inchiostro), al cappuccio e alla maneggiabilità. Rivoluzionando il modo di scrivere.

Nel 1950 la Bic fu messa sul mercato con immediata riuscita. A oggi si stima se ne siano venduti circa 110 miliardi di esemplari. Ma il successo targato Bic non si limita alla penna. Fu il barone, infatti, a realizzare e a vendere massicciamente i primi rasoi usa-e-getta. E così gli accendini mono-uso. Prodotti esposti in maniera permanente al Museo di arte moderna di New York, la vetrina del buon gusto moderno. Prodotti che rappresentano altrettanti simboli della società dei consumi e sopravvivono anche alle nuove sensibilità.

Tre matrimoni, undici figli, Marcel Bich amava l’avventura: fu il primo francese a partecipare alla prestigiosa Coppa America su una barca a vela battezzata ‘France’. Era molto diplomatico tanto da riuscire a evitare regolarmente gli scioperi preferendo ‘coccolare’, come gli piaceva dire, i suoi dipendenti con ‘bonus’ economici e tessere rapporti personali. Nonostante fosse dichiaratamente di destra e avesse la moglie esponente (e candidata) del Front National di Jean Marie Le Pen. Morì nel ’94 nella propria casa dell’elegante sobborgo parigino di Neuilly-sur-Seine.

La famiglia Bich controlla ancora oggi il gruppo, con il 55% dei diritti di voto. A guidarla è il nipote del fondatore, Gonzalve Bich, che però ha annunciato l’abbandono dell’incarico il prossimo 30 settembre. Ufficialmente ancora non si sa chi lo sostituirà. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere un executive estraneo alla famiglia, che però non ha intenzione di vendere.