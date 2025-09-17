Pedaggi meno cari da gennaio. Nuove tariffe sulle autostrade

E non è tutto, sono attesi anche i rimborsi del pedaggio in caso di cantieri che limitino l’utilizzo della rete. Mancherebbe poco, quindi, alla “delibera per i rimborsi nel caso di non utilizzo pieno dell’infrastruttura, come nel caso di cantieri presenti. Stiamo definendo queste misure e quindi penso che nelle prossime settimane saremo in grado di chiudere questo procedimento, entro l’anno sicuramente”.

Altra novità riguarda gli obblighi di trasparenza sulle informazioni di viaggio. Tra i cambiamenti, c’è ad esempio l’obbligo per i concessionari di rendere nota la distribuzione delle colonnine di ricarica elettrica. Le modifiche hanno lo scopo di "rafforzare l’affidabilità delle stime previsionali dei volumi di traffico e a consentire al concessionario una più puntuale perimetrazione della valutazione sia degli investimenti, nelle loro varie componenti, che dei costi ammissibili ai fini della determinazione delle tariffe”.

Positiva la reazione dell’Unc. Il presidente Massimiliano Dona commenta la riforma parlando di “un’ottima notizia” e sottolinea come già nei mesi scorsi l’Unc chiedeva proprio “l’aggiornamento del sistema tariffario”.

“Riforma insufficiente” è invece il commento del Codacons, che chiede “un efficace sistema di indennizzi in favore degli automobilisti in caso di disservizi”. L’Adoc, infine, punta il dito contro i disservizi sulla rete ferroviaria, spronando ad “uniformare i rimborsi economici tra voli e treni”.