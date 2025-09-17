Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Economia
EconomiaPedaggi meno cari da gennaio. Nuove tariffe sulle autostrade
17 set 2025
OTTAVIA FIRMANI
Economia
Pedaggi meno cari da gennaio. Nuove tariffe sulle autostrade

Il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo annuncia un taglio dei costi: “Presto anche i rimborsi per i ritardi legati ai cantieri”

Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti

E non è tutto, sono attesi anche i rimborsi del pedaggio in caso di cantieri che limitino l’utilizzo della rete. Mancherebbe poco, quindi, alla “delibera per i rimborsi nel caso di non utilizzo pieno dell’infrastruttura, come nel caso di cantieri presenti. Stiamo definendo queste misure e quindi penso che nelle prossime settimane saremo in grado di chiudere questo procedimento, entro l’anno sicuramente”.

Altra novità riguarda gli obblighi di trasparenza sulle informazioni di viaggio. Tra i cambiamenti, c’è ad esempio l’obbligo per i concessionari di rendere nota la distribuzione delle colonnine di ricarica elettrica. Le modifiche hanno lo scopo di "rafforzare l’affidabilità delle stime previsionali dei volumi di traffico e a consentire al concessionario una più puntuale perimetrazione della valutazione sia degli investimenti, nelle loro varie componenti, che dei costi ammissibili ai fini della determinazione delle tariffe”.

Positiva la reazione dell’Unc. Il presidente Massimiliano Dona commenta la riforma parlando di “un’ottima notizia” e sottolinea come già nei mesi scorsi l’Unc chiedeva proprio “l’aggiornamento del sistema tariffario”.

“Riforma insufficiente” è invece il commento del Codacons, che chiede “un efficace sistema di indennizzi in favore degli automobilisti in caso di disservizi”. L’Adoc, infine, punta il dito contro i disservizi sulla rete ferroviaria, spronando ad “uniformare i rimborsi economici tra voli e treni”.

© Riproduzione riservata