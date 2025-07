Pedaggi autostradali, stop all’aumento. FdI si sfila e Salvini fa marcia indietro

La tassa sulle vacanze, come è stata ribattezzata in un baleno dalle opposizioni unite, nasce e muore tra la mattina e il pomeriggio. Ma l’uno-due (proposta di un aumento dei pedaggi autostradali e bocciatura dell’emendamento) della maggioranza e del governo (che fanno tutto da soli) non resta senza conseguenze. E il riferimento non è tanto alle polemiche e alle accuse al calor bianco dei big di Pd, M5S, Avs, Italia Viva contro l’esecutivo, ma all’irritazione della premier Giorgia Meloni che ha preso davvero male l’operazione messa in campo, ma anche alla contrapposta irritazione del vice-premier Matteo Salvini, regista dell’intervento e, al tempo stesso, regista del ritiro del piano, "per distinguo nella maggioranza", come fanno sapere i suoi. Una formula che rinvia a uno scontro rilevante tra Lega e Fratelli d’Italia.

Ma riavvolgiamo il film della giornata. La prima scena è quella della presentazione di un emendamento al decreto-legge Infrastrutture che prevede l’incremento dei pedaggi autostradali di 1 millesimo di euro a chilometro dal primo agosto per recuperare circa 90 milioni di euro da destinare alla manutenzione delle strade ex provinciali passate allo Stato. La proposta, sollecitata dal ministero delle Infrastrutture, è presentata dai relatori del provvedimento: due deputati di Fratelli d’Italia – Massimo Milani della commissione Lavori pubblici e Antonio Baldelli della commissione Trasporti – di uno di Forza Italia, Francesco Battistoni della commissione Lavori Pubblici, e della deputata della Lega Elisa Montemagni della commissione Trasporti. Tutti d’accordo nella maggioranza, dunque? Assolutamente no.

Prima di arrivarci, è significativa la scena due dello psicodramma. Non appena diventa pubblico l’emendamento, l’opposizione va all’attacco come in poche altre occasioni. In campo scendono i leader e non mollano la presa per tutto il pomeriggio. Da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Matteo Renzi a Angelo Bonelli, per citare i capi dei partiti, è tutto un coro di "arriva la tassa sulle vacanze", "il governo fa cassa sulle ferie" e via di seguito, con tanto di pubblicazione sui social di post della Meloni del 2018 contro l’aumento dei pedaggi.

Arriviamo, in questo modo, al finale di giornata. Un finale che è preceduto da un retroscena: si fa sapere da ambienti della maggioranza che la norma avrebbe avuto una gestazione per niente semplice, specie per i dubbi fatti presenti da FdI alla Lega. Alla fine, per non rompere l’equilibrio della coalizione, anche i meloniani hanno dato il loro via libera, sebbene con qualche mal di pancia. Col passare delle ore, però, il clima si è però fatto sempre più acceso. A quel punto, è Salvini a prendere l’iniziativa. Da un lato, annuncia che chiederà ai relatori il ritiro dell’emendamento, "anche se eravamo tutti d’accordo". Dall’altro fa uscire una nota del ministero delle Infrastrutture nella quale si fa sapere che "per la tratta Roma-Firenze, il contributo richiesto sarebbe stato di 26 centesimi e per la tratta Milano-Napoli, 76 centesimi, 1 euro in più per percorrere mille chilometri". In serata, il ritiro dell’emndamento da parte dei relatori.