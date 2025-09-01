Il cortocircuito dei pedaggi autostradali dal “price cap” allo stallo degli investimenti (e un pregiudizio da confutare)

Milano – Nelle scorse settimane, ha suscitato un certo scalpore la presentazione, in sede di conversione del decreto legge Infrastrutture, di un emendamento che avrebbe consentito ai concessionari autostradali un modesto incremento dei pedaggi medi applicati all’utenza (si parlava di 0,1 centesimi per chilometro).

La reazione scomposta di larga parte della politica, forse anche per il periodo di esodi estivi, e la relativa amplificazione mediatica rischiano tuttavia di oscurare una questione ben più profonda, tanto di metodo quanto di sostanza, una questione che rappresenta un serio limite alla capacità del sistema infrastrutturale nazionale di rispondere, con la necessaria efficacia, alla crescente domanda di mobilità e fluidità dei flussi di traffico sul territorio.

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti

Per comprendere a fondo la questione, iniziamo dal metodo. Dal 2019, il settore autostradale italiano è regolato da un rigido sistema di price-cap, governato da un complesso intreccio di delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e ulteriormente consolidato con la recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 193/2024).

Questo assetto regolatorio – analogo a quello adottato in molti Paesi con infrastrutture in concessione – prevede che eventuali aggiornamenti tariffari, calcolati in funzione dell’inflazione e degli investimenti effettuati dai concessionari con capitale proprio, vengano approvati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere dell’ART. In questo schema, l’intervento legislativo proposto appare ampiamente ridondante poiché il Dicastero competente possiede già tutti gli strumenti normativi necessari per disporre eventuali modifiche tariffarie.

Veniamo ora alla sostanza. L’approvazione dell’emendamento avrebbe potuto sbloccare – seppure in modo parziale e temporaneo – una situazione di stallo che finisce per penalizzare proprio gli utenti. Da alcuni anni, infatti, i piani economico-finanziari (PEF) che includono investimenti per decine di miliardi di euro faticano a essere approvati. Il risultato è che i concessionari non sono autorizzati a realizzare nuove opere e, conseguentemente, a incassare quella porzione di tariffa destinata a finanziarle.

Vale la pena ricordare, contro un pregiudizio ancora piuttosto diffuso, che i margini degli operatori privati dipendono esclusivamente dalla capacità di effettuare investimenti e non dalla semplice gestione ordinaria dell’infrastruttura, su cui i concessionari hanno invece degli obiettivi di riduzione dei costi e su cui non hanno alcuna possibilità di guadagno. Siamo dunque di fronte a una vera e propria strozzatura regolatoria che sta paralizzando, almeno sotto il profilo finanziario, il sistema delle concessioni autostradali.

L’emendamento tanto contestato avrebbe rappresentato una soluzione emergenziale, certo imperfetta sul piano formale, ma utile a rimuovere almeno in parte un dannoso blocco decisionale. Il nodo, tuttavia, resta e impone una risposta strutturale. Occorre rafforzare le competenze economico-finanziarie all’interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e standardizzare le procedure di approvazione dei PEF. In un’epoca in cui le tecnologie digitali, intelligenza artificiale inclusa, permettono l’automazione di processi complessi, garantire fluidità e rapidità all’iter autorizzativo non è solo necessario, è oggi anche possibile.

*Università Bocconi