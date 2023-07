"Payback, ingiustizia che colpisce la farmaceutica"

"Il governo ha mostrato grande attenzione al settore farmaceutico e questo ci fa piacere. Certamente si trova di fronte a problematiche che si sono accumulate nel corso di molti anni. Il payback è una di queste, un’ingiustizia che colpisce il nostro settore. Ma anche la sostenibilità industriale di certe produzioni, che è stata schiacciata da un incremento dei costi, come accaduto in altri settori, e da prezzi fissi imposti dallo Stato estremamente bassi, che le rendono meno remunerative".

Così ha parlato Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, a margine della cena di gala del Premio Fair Play Menarini a Firenze, rispondendo su quanto il settore si aspetta dal governo in vista dell’assemblea pubblica di Farmindustria in programma oggi a Roma. "Ci sono tematiche relative all’innovazione, che deve ricevere più attenzione – ha aggiunto Aleotti –. E più in generale il sistema Paese, che vediamo si sta davvero sforzando per diventare più attrattivo per gli investimenti, sia delle aziende multinazionali ma anche delle aziende italiane come Dompé, Chiesi, Italpharma, Menarini, che sono player globali e possono decidere dove andare a investire. Il nostro auspicio è che queste realtà con testa italiana rimangano nel nostro Paese".