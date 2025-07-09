Tv a pagamento, l’andamento nel secondo trimestre del 2025. L’analisi in Italia e nel mondo

Roma, 9 luglio 2025 – È un mercato molto vivo, con saliscendi nelle leadership e posizioni tutt’altro che cristallizzate. Parliamo di quello delle tv a pagamento, dove ai colossi Prime Video e Netflix si avvicina Disney+ come terzo incomodo, e dove le offerte stagionali spesso cambiano le sorti della classifica, in virtù anche di esclusive su avvenimenti sportivi, nuove stagioni di serie attese e film in prima visione in esclusiva.

L’analisi di JustWatch

Questo mese JustWatch ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulle quote di mercato di tutti i più grandi servizi di streaming presenti in 60 Paesi. I risultati riflettono i dati raccolti negli ultimi 3 mesi. Prime Video e Netflix appaiate in testa col 27% in virtù della flessione di un punto percentuale da parte di quest’ultima. Disney+ rafforza il suo ruolo di terzo incomodo guadagnando un punto e salendo al 18%.

Netflix si fa raggiungere da Prime Video, ma entrambe continuano ad ogni modo a detenere una quota pari al totale combinato di Disney+, Infinity e Paramount+ (27%). Disney+ si conferma terzo player con il suo 18% (+1% rispetto al primo trimestre), davanti al 6% di Now Tv (stabile) raggiunto da Apple TV+ (+2%). Aumenta del 2% anche la quota di Infinity+ che passa dal 3% al 5% davanti a Paramount+ la cui quota rimane invariata al 4%. Stabile al 2% Discovery+, MUBI chiude con l’1%.

L’analisi in Europa e nel resto del Mondo

Nei principali Paesi europei e negli Stati Uniti, Netflix e Prime Video sono le due piattaforme dominanti, ma non sempre nello stesso ordine. Netflix è davanti a Prime Video nel Regno Unito, con un vantaggio di due punti percentuali (26% vs. 24%), uno in meno dello scorso trimestre, vantaggio ancora più marcato in Spagna che ammonta ben 3 punti percentuali (23% Netflix, 20% Prime Video). Cambio di scenario in Francia e Italia, dove entrambe le piattaforme sono ora appaiate in testa con il 27% in Italia e il 25% in Francia.

La Germania è l'unico Paese in cui Prime Video continua a superare Netflix di tre punti percentuali (questo trimestre 28% vs. 25%), uno in più del precedente trimestre, divario presente anche oltre oceano ad esempio negli Stati Uniti o in Brasile, ma tuttavia più contenuto ammontando ad un solo punto percentuale: negli USA 21% Prime Video vs. 20% Netflix, mentre in Brasile 22% Prime Video vs. 21% Netflix. Disney+ terzo player nei principali mercati europei e anche negli Stati Uniti (dove sorpassa Max).

Disney+ resta sul podio

Disney+ conferma la sua terza posizione tra le piattaforme di streaming in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito con un trend in continua ascesa. In Italia il divario col secondo posto è del 9%, mentre in Germania è dell’8% (in entrambi i Paesi era del 10% il trimestre scorso). In Francia e Spagna era del 7% il trimestre scorso, mentre in quest’ultimo scende al 5% in Francia e al 4% in Spagna.

Questo trend di avvicinamento alla seconda posizione è ancora più evidente nel Regno Unito, dove questo trimestre ammonta solo al 2% (era del 5% il trimestre precedente), grazie anche al lancio di nuove produzioni, soprattutto locali, che hanno attirato nuovi spettatori. Disney+ ottiene inoltre buoni risultati anche negli Stati Uniti, e questo trimestre supera Max (precedentemente HBO), che era al terzo posto fino al trimestre scorso (Disney+ 14% contro Max 12%).

Le piattaforme locali dietro i giganti internazionali

Non sorprende che le grandi piattaforme internazionali, grazie alle loro risorse e produzioni, siano in testa in quasi tutti i mercati, anche se ciò non impedisce ad alcuni provider locali di ottenere quote di mercato molto rispettabili. L'esempio più evidente si trova in Francia, dove Canal+ occupa un eccellente quarto posto con un solido 10%, perdendo tuttavia un punto percentuale rispetto al trimestre scorso e vedendo aumentare il distacco da Disney+ a nove punti percentuali (erano 7 il precedente trimestre), mentre in Spagna, Filmin e Movistar+ si posizionano rispettivamente al sesto posto con il 5% e al settimo con il 4% entrambi aumentando la loro quota di un punto percentuale. Lo stesso accade in altre nazioni, come il Regno Unito, dove ITVX occupa la quinta posizione con il 6% (stabile), o in Italia, dove troviamo Infinity+ con il 5%, così come RTL+ in Germania, anch'esso con il 5%, entrambe con una quota aumentata negli ultimi 3 mesi.