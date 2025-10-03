Patuelli: in arrivo anni critici per le banche

L’allerta nasce dai primi dati sugli effetti dei dazi di Donald Trump sull’export italiano. Riduzione dei volumi anche a due cifre. "E se ci sono rischi di crisi per le imprese, conseguentemente anche le banche potrebbero e potranno soffrire", osserva Antonio Patuelli. Per il presidente dell’Abi, che parla all’evento per la Giornata del credito, le banche dovranno scontare le difficoltà delle aziende colpite dai dazi, oltre che gli effetti dei tassi di nuovo in calo e dei minori utili dalle commissioni. Il 2025 sarà ancora di "passaggio" ma per i prossimi due anni le nubi potrebbero tornare ad addensarsi sul comparto, mettendo fine a quella situazione positiva che ha permesso di realizzare forti utili negli ultimi anni. "Il credito è in aumento, da sette mesi cresce per le famiglie e per i mutui, da due mesi cresce anche per le imprese, ma dipende molto dal contesto generale", avverte Patuelli. "Vedremo se il cavallo berrà o non berrà nel nuovo contesto dei dazi in atto".

Non solo: la crescita degli indici di Borsa non durerà in eterno e sul fronte monetario, dopo anni di tassi a zero e un picco che ha portato in alto il margine di interesse, sono arrivati otto tagli. Le banche europee dovranno fare i conti con la volontà degli Stati Uniti di rivedere le regole nate sull’onda della crisi finanziaria, alterando la concorrenza. "Temo sia una strategia, anche sugli accordi di Basilea, della nuova amministrazione Usa che si sta allontanando da organismi internazionali".

Preoccupazione avanzata anche dal direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini. "L’unione bancaria non è ancora completa e tra i punti irrisolti, oltre a un quadro più efficace di gestione delle crisi delle banche di piccole e medie dimensioni, c’è la questione di un sistema comune di garanzia dei depositi".

Sandro Neri