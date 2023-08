"Patto Ue: Milano tuteli gli investimenti prioritari"

Bene la riforma del Patto di Stabilità, ma secondo la Bce va fatta entro quest’anno. Questo il messaggio lanciato dall’Eurotower a Bruxelles, nel parere pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. La banca guidata da Christine Lagarde "sollecita i legislatori dell’Unione a raggiungere un accordo sulla riforma del quadro di governance economica non appena possibile e al più tardi entro la fine del 2023". Senza "un rapido accordo" e "una rapida istituzione di un quadro di bilancio credibile, trasparente e prevedibile si potrebbe creare incertezza e ritardare indebitamente il necessario adeguamento fiscale e l’impeto per riforme e investimenti", dice la Bce.

Sulla governance, "è essenziale che il quadro di governance economica stabilisca presupposti affinché le politiche economiche diventino più favorevoli alla crescita. È opportuno che le riforme strutturali, gli investimenti e la sostenibilità dei conti pubblici siano integrati in maniera migliore nella sorveglianza di bilancio e macroeconomica, anche in base alla procedura per gli squilibri macroeconomici", specifica la Banca centrale. "Inoltre – aggiunge – affrontare le sfide della transizione verde e digitale, in particolare rispettando gli impegni climatici dell’Unione e degli Stati membri in base alla normativa internazionale e dell’Unione, richiederà investimenti privati e pubblici rilevanti, agevolati da politiche strutturali complementari. Una stabilizzazione credibile dei rapporti debito pubblicoPil richiede politiche economiche favorevoli alla crescita, compresi investimenti pubblici, che devono essere debitamente incentivate nel quadro di governance economica riformato dell’Unione".

Elena Comelli