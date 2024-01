Patto marciano e patto commissorio: cosa sono e quali sono le differenze

Un aspetto molto importante che riguarda gli accordi tra creditore e debitore e la differenza, non molto marcata va detto, tra patto marciano e patto commissorio. La principale distanza tra i due istituti è che nel caso del patto marciano parliamo di un atto lecito regolamentato dalla legge, mentre nel caso di un patto commissorio si è in presenza di un illecito.

Il patto marciano

Per comprendere a fondo le differenze tra patto marciano e patto commissorio è necessario partire dalla definizione di ognuno dei due istituti. Nel primo caso, quello del patto marciano, ci si trova in presenza di un pratica lecita, legittimata nel 2016 dal D.l. n. 59, anche detto Decreto Banche, convertito in legge, la 119/2016, il 3 luglio di quell’anno. Entrando più nello specifico, all’art.2 si fa riferimento alla possibilità che hanno le imprese di garantire i finanziamenti tramite il trasferimento condizionato, in via sospensiva, di un bene immobile secondo gli schemi propri e tipici del cosiddetto patto marciano. Quest’ultimo istituto deve essere inteso come un diritto reale di garanzia grazie al quale un creditore insoddisfatto gode della possibilità di appropriarsi di un bene che, nell’accordo con il debitore, era stato come garanzia in pegno o ipoteca. Il requisito necessario per rendere lecito il patto marciano è che tale bene sia stato stimato al giusto prezzo. In caso di differenza tra il valore del credito e quello del bene, il creditore dovrà provvedere a coprire tale distanza di valore al debitore. Provando ad esprimere quanto detto in parole più semplici, è possibile intendere il patto marciano come quell’istituto in virtù del quale le parti coinvolte in un accordo possono garantire un credito con la stipula di un contratto di cessione di un bene di proprietà del debitore: questa cessione diviene effettiva solo nel caso in cui il debitore risulta inadempiente nei confronti del creditore, il quale dovrà però provvedere a saldare l’eventuale differenza di valore con il credito concesso. Volendo fare un esempio concreto, si immagini una banca o un qualsiasi altro soggetto autorizzato a concedere un mutuo per una casa che, in caso di inadempimento da parte del debitore, ottiene il trasferimento in proprio favore dell’immobile che il debitore, o un terzo, ha posto a garanzia del finanziamento nella misura della restante parte del debito ancora da saldare. Tale opzione, più nello specifico, scatta quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata.

Il patto commissorio

Il patto commissorio, a differenza del marciano, rappresenta un’attività illecita. Tale accordo prevede che il creditore diventi proprietario della cosa ipotecata o data in pegno dal debitore nel momento in cui quest’ultimo non dovesse provvedere al pagamento del debito. Il creditore, in questo caso, potrebbe utilizzare la sua nuova proprietà come meglio crede, ma l’art. 2744 del codice civile esclude questa ipotesi, proprio per non dare degli ingiustificati vantaggi al creditore nei confronti del debitore. Il motivo è molto semplice: con un patto commissorio, il creditore potrebbe ricevere la proprietà di un bene avente un valore superiore, anche di molto, rispetto al debito contratto dal debitore.

Differenze tra patto marciano e patto commissorio

In base a quanto in precedenza detto, è possibile dire che la principale differenza tra patto marciano e commissorio è che, il secondo, è da considerarsi sempre nullo in quanto non previsto dalla legge. Per quanto possano sembrare due istituti simili, la lontananza sta in realtà nel fatto che nel marciano il creditore è chiamato a rendere al debitore l’eventuale differenza tra il valore del bene in garanzia ottenuto per il mancato pagamento del debitore e il credito concesso, mentre nel commissorio tale passaggio viene omesso, creando un ingiustificato vantaggio per il creditore.