Meloni lancia il Patto anti-inflazione. Ecco in cosa consiste

Roma, 28 settembre 2023 – Da domenica 1° ottobre e fino al 31 dicembre la spesa sarà meno salata per le famiglie italiane. Partiranno, infatti, sconti e prezzi calmierati o fissi su beni di largo consumo appartenenti al "carrello della spesa".

E' questo il senso del Patto anti-inflazione firmato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e i rappresentanti di 32 associazioni di categoria legate al mondo del largo consumo.

La firma del patto anti-inflazione, ha dichiarato la premier Meloni è "un'iniziativa che mi rende particolarmente orgogliosa, uno strumento attraverso il quale lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo" ma è “un’iniziativa che va al di là del valore economico che ha perché dimostra la capacità che l'Italia ha ancora di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere gli obiettivi, è un messaggio estremamente prezioso".

Si tratta di una manovra intesa a contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo. Tra i beni che compongono il tradizionale "carrello della spesa" sono compresi anche i prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

Come vengono calmierati i prezzi? Le soluzioni, nel rispetto della libertà di impresa e delle diverse strategie di mercato, possono essere flessibili.

Ad esempio, su una selezione di prodotti possono essere previsti prezzi fissi, promozioni, iniziative sui prodotti a marchio del distributore, carrelli a prezzo scontato o unico.

Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili tramite l'esposizione del logo di un carrello tricolore con la scritta “trimestre anti-inflazione”, che potranno utilizzare anche nei propri canali di comunicazione al pubblico.

I prodotti scontati o a prezzi fissi saranno riconoscibili con un bollino tricolore con la scritta "trimestre anti-inflazione". Anche gli esercizi che aderiranno all'iniziativa saranno riconoscibili con una vetrofania. Inoltre, gli operatori che aderiscono all'accordo sono consultabili sul portale del ministero delle Imprese dedicato a questa iniziativa, nel quale è possibile verificare i punti vendita aderenti suddivisi per provincia (elenco in continuo aggiornamento) e le Faq (frequently asked questions) per consumatori e imprese.