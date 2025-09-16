Il patrimonio di Robert Redford tra royalties e immobili. Ma la vera eredità è il Sundance Institute

Roma, 16 settembre 2025 – È una notizia che ha scosso Hollywood e il mondo intero: la scomparsa di Robert Redford, a 89 anni, segna la fine di un'era. Ma l'eredità che l'attore e regista lascia non si esaurisce sul grande schermo. Con una profonda avversione per il sistema delle grandi produzioni hollywoodiane, Redford ha saputo costruire un impero economico basato sui suoi valori: arte, natura e indipendenza.

Il Sundance Institute

La sua lungimiranza imprenditoriale si è manifestata soprattutto con la creazione del Sundance Institute nel 1981, un'organizzazione no-profit che ha rivoluzionato il cinema indipendente a livello globale. Attraverso il celebre Sundance Film Festival, ha offerto una piattaforma vitale a innumerevoli talenti emergenti, rendendolo un appuntamento imprescindibile per l'industria cinematografica e un volano economico per l'area dello Utah.

Attore, regista, produttore, ma anche attivista per l'ambiente: tutto questo era Robert Redford (Ansa)

I possedimenti nello Utah

Il suo legame con lo Utah era profondo e si traduceva in possedimenti immobiliari di grande valore. Il Sundance Mountain Resort, da lui fondato nel 1969, è stato per decenni il cuore del suo impero. Tuttavia, nel 2020, in un atto di lungimiranza e per garantire che i suoi valori di conservazione ambientale e sviluppo sostenibile venissero preservati, Redford ha venduto il resort a Broadreach Capital Partners e Cedar Capital Partners. Pur non essendone più il proprietario, ha mantenuto un forte legame con il luogo, assicurandosi che il suo lascito spirituale rimanesse intatto. Anche il suo amato ranch ‘Horse Whisper’ nello Utah è stato messo in vendita, a testimonianza di una gestione oculata del suo patrimonio personale. Le questioni ereditarie rimangono, come è prassi, private, è plausibile che la sua famiglia – la moglie Sibylle Szaggars ma soprattutto le figlie Shauna e Amy – mantenga un ruolo nella gestione del suo patrimonio, anche se l'eredità più grande è senza dubbio la sua visione artistica e imprenditoriale.

Un patrimonio stimato in 200 milioni di dollari

Il patrimonio netto di Robert Redford, sebbene non sia stato rivelato ufficialmente, è stato stimato in 200 di milioni di dollari da diverse pubblicazioni finanziarie e da riviste e siti quali Celebrity Net Worth e ComingSoon.net. Negli anni l’attore ha comprato e rivenduto diverse proprietà in California (tra queste un cottage del valore di 4,65 milioni di dollari), ma molti guadagni negli anni sono arrivati anche dalle royalties per suoi film di maggiore successo, come ‘Tutti gli uomini del presidente’, ‘La stangata’ e ‘Butch Cassidy’. Al di là delle cifre, però, la sua vera eredità è l'aver dimostrato che è possibile conciliare il successo commerciale con l'integrità artistica e un profondo rispetto per l'ambiente. La sua influenza continuerà a ispirare generazioni di artisti e imprenditori, e il suo lascito vivrà per sempre.