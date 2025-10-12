Il patrimonio di Diane Keaton, un impero costruito sul fiuto per il flipping: a chi va l’eredità da 100 milioni di dollari

Roma, 12 ottobre 2025 – L'eredità di Diane Keaton non si misura solo nell’oscar vinto o nell’essere stata una icona di stile, ma anche in una notevole fortuna finanziaria. Sebbene i dettagli precisi del suo testamento non siano pubblici, fonti autorevoli come il Daily Mail e Celebrity Net Worth stimano il suo patrimonio netto intorno ai 100 milioni di dollari. Questa ingente somma è stata costruita su due pilastri fondamentali: i guadagni derivanti da una carriera cinematografica di successo e una sorprendente e redditizia carriera parallela nel mercato immobiliare di lusso.

Diane Keaton

Il vero motore della sua ricchezza sono stati gli investimenti nel settore immobiliare di alto livello, un'attività che le ha fruttato milioni di dollari grazie al suo occhio infallibile per l'architettura e la ristrutturazione. Keaton era nota per il flipping di case (acquistare, ristrutturare e rivendere rapidamente) in zone esclusive della California e Arizona. Keaton ha spesso venduto le sue case a celebrità di alto profilo, come la villa in stile coloniale spagnolo ceduta a Madonna per 6,5 milioni di dollari. La sua estetica unica le è valsa la pubblicazione su riviste come Architectural Digest e l'ispirazione per il suo libro di design, The House That Pinterest Built. Di recente, con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute (la causa del decesso non è stata resa nota, ma in passato l’attrice aveva lottato contro due tumori della pelle e contro la bulimia), l’attrice aveva venduto la sua celebre “casa dei sogni”, a Brentwood, uno dei sobborghi più lussuosi di Los Angeles, reso popolare dalla presenza negli anni ‘60 di Marilyn Monroe. L’immobile, nel quale viveva dal 2017, provvisto di cinque camere da letto e sette bagni, era stato messo sul mercato per 29 milioni di dollari a marzo 2025.

Diane Keaton lascia le impronte delle sue mani al TCL Chinese Theatre a Hollywood

I suoi ruoli in blockbuster come la trilogia de ‘Il Padrino’ e commedie di successo come ‘Tutto può succedere’ e ‘Il club delle prime mogli’ le hanno garantito compensi elevati nel corso di oltre cinque decenni. Sebbene i dettagli sulle royalties non siano pubblici, un'attrice del suo calibro e longevità continuerà a ricevere flussi di reddito dai diritti di replica e dai remake dei suoi film. Inoltre, Keaton ha diversificato i suoi guadagni come regista, scrittrice e produttrice. Era anche una speaker molto richiesta per eventi sociali, con tariffe di ingaggio stimate tra i 150.000 e 300.000 dollari.

Diane Keaton non si è mai sposata, ma ha sempre definito la maternità come un “impulso irresistibile”. Lascia i suoi due figli adottivi, che sono considerati i suoi eredi naturali: Dexter Keaton, adottata nel 1996, e Duke Keaton, adottato nel 2001. La famiglia ha richiesto riservatezza per elaborare il lutto, ma la quasi totalità del suo patrimonio, costruito con tanta intelligenza finanziaria e creativa, è destinata ai suoi figli.