Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
Economia
Patente a 17 anni, via libera nell'Ue: da quando e a quali condizioni. Tutte le novità per chi guida
21 ott 2025
21 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Patente a 17 anni, via libera nell’Ue: da quando e a quali condizioni. Tutte le novità per chi guida

Le nuove norme abbassano i limiti di età: patente B a 17 anni, C a 18, D a 21. Esteso a due anni il periodo di prova per i neopatentati, la validità della licenza potrà arrivare a 15 anni

Le nuove regole Ue: il periodo di prova per i neopatentati esteso a due anni

Strasburgo, 21 ottobre 2025 – Questione di qualche anno e si potrà prendere la patente a 17 anni. Lo prevedono le direttive adottate oggi dal Consiglio Ue (in seconda lettura senza votazione, vista l’assenza di emendamenti) che aggiornano le norme in materia di sicurezza stradale.  Non è l’unica novità: cambiano anche la durata della validità della patente e l’esame. Si allunga a due anni il periodo di prova per i neopatentati. Ritiro e sospensioni saranno decise dal Paese che ha rilasciato la licenza, anche se si guida all’estero. I Paesi dell’Unione, Italia inclusa, hanno 3 anni di tempo a partire dall’entrata in vigore delle direttive (21 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) per recepire le nuove regole – cioè per adeguare la legislazione nazionale – e un anno per attuarle.

