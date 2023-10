Pasta, l’Italia è il primo produttore mondiale. Quanta ne sforniamo (e chi la mangia)

Roma, 26 ottobre 2023 – Ne produciamo almeno 3,6 milioni di tonnellate all’anno e ne consumiamo, da un capo all’altro del Paese, circa 1,3 milioni di tonnellate: in media, 23 chili pro-capite. Cambiano le diete e le mode alimentari, ma la pasta mantiene intatto il suo ruolo di regina della tavola italiana: lo confermano i numeri resi noti in occasione del World Pasta Day, che si celebra ogni 25 ottobre, in tutto il mondo.

I festeggiamenti a Dubai

Per iniziare, una curiosità: quest’anno la capitale dei festeggiamenti non è stata - come si potrebbe facilmente pensare - una città italiana, bensì Dubai. A distanza di venticinque anni dalla prima edizione della ricorrenza, tenutasi a Napoli nel 1998, i tempi sono maturi per esaltare il valore universale di questo alimento, considerato ormai in tutto il mondo come vero e proprio collante culturale, sia pur fortemente legato all’identità italiana. Dunque, venti ristoranti italiani di Dubai sono stati chiamati a valorizzare la pasta con speciali menu proposti dal 26 ottobre al 2 novembre, mentre gli allievi dell’Icca (Accademia di cucina emiratina) saranno alle prese con la creazione di ricette che esplicitino l’evoluzione della pasta in prodotto globale. L’idea è proporre mix di ingredienti coerenti con le culture alimentari più presenti nel Paese, senza dimenticare che proprio alla Sicilia araba del IX secolo si fa risalire la diffusione degli ittriya, fili sottili di pasta essiccata, ritenuti precursori degli spaghetti.

I numeri della pasta italiana

Tornando ai dati di produzione, consumo ed export, occorre premettere che, nell’ultimo quarto di secolo, il consumo globale di pasta è più che raddoppiato. Secondo i dati elaborati da Unione italiana food e Ipo - International pasta organisation, la produzione mondiale sfiora i 17 milioni di tonnellate e, oggi come allora, l’Italia è prima al mondo nella classifica dei Paesi produttori, con 3,6 milioni di tonnellate nel 2022 e un fatturato che sfiora i 7 miliardi di euro. L’Italia è anche il Paese che mangia più pasta, con 23kg pro-capite all’anno e un totale di 1,3 milioni di tonnellate consumate nel 2022. Il 25% della pasta consumata nel mondo e il 75% di quella consumata in Europa sono prodotti da un pastificio italiano. L’Italia rappresenta, infatti, il primo esportatore mondiale di pasta e, secondo i dati resi noti da Confagricoltura, nei primi sette mesi del 2023 la produzione di questo alimento ha già raggiunto un valore di 2,4 miliardi di euro (+6% rispetto al 2022).

Focus sul grano duro

Per la fabbricazione di questo alimento, rappresentativo del Made in Italy nel mondo, è fondamentale partire dal frumento duro, noto per l’alto contenuto di glutine, capace di conferire alle farine la consistenza ideale per la produzione anche di pane e di una vasta gamma di prodotti da forno. L’Italia è prima in Europa per la coltivazione di questo cereale, con 1,3 milioni di ettari dedicati e una produzione pari a 3,8 milioni di tonnellate nell’anno in corso. Il nostro Paese detiene il primato da oltre dieci anni e per mantenerlo è necessario rafforzare i rapporti tra i singoli attori della filiera fino al consumatore finale. Recentemente, infatti, sono intervenute diverse minacce esterne alla sostenibilità della produzione. Per garantire i necessari rifornimenti all’industria, l’Italia importa frumento principalmente da: Canada, Unione europea, Kazakistan, Russia e Stati Uniti. Le importazioni italiane, per la quasi totalità originarie da questi Paesi fornitori, sono aumentate di quasi il 70 per cento nei primi sette mesi di quest’anno (dati Confagricoltura). Negli ultimi dodici mesi, il prezzo medio all'origine del grano duro è calato drasticamente (-30%), passando da circa 480 euro per tonnellata a 336 euro per tonnellata. Dal momento che i costi di produzione non hanno seguito la stessa tendenza al ribasso iniziale, la competitività delle imprese italiane ne ha risentito. Secondo le più recenti rilevazioni di Ismea sui prezzi dei mezzi di produzione, infatti, dallo scorso agosto 2022 fino a giugno 2023 i costi di produzione del frumento duro in Italia si sono ridotti solamente del 3%.

I consumi in Italia e nel mondo

La buona notizia è che, rispetto a 25 anni fa, il mondo mangia sempre più pasta italiana (sono almeno 300 i formati di pasta made in Italy, dalla pasta secca a quella all’uovo). Sono aumentati i Paesi destinatari ed è triplicata la quota export, passando da 740mila a 2,3 milioni di tonnellate. In Italia praticamente tutti (99%) mangiano la pasta almeno una volta a settimana e oltre 1 italiano su 2 la porta in tavola ogni giorno, mentre 1 su 5 (19.2%) la consuma 4-5 volte a settimana. E in futuro questa tendenza è destinata ad aumentare, sia in Italia che all’estero. È quanto emerge dalla ricerca “Gli Italiani e il futuro della pasta”, realizzata nel mese di settembre 2023 dall’Istituto demoscopico AstraRicerche. La novità più sorprendente dell’indagine riguarda il consumo di pasta in momenti della giornata meno “tradizionali”, come a colazione o a merenda: a dispetto di una presunta impronta “conservatrice” degli italiani, 8 su 10 (79.5%) dimostrano grande apertura, confermando di essere pronti a consumarla appena svegli o come break durante la giornata, a patto che mantenga sempre alti i livelli di qualità e gusto (48.1%). Un altro 26% sostiene questa scelta soprattutto perché già in uso all’estero, mentre, per il 19% del campione, la tendenza si affermerà se sarà sostenuta e promossa dagli chef. Già oggi, basta iniziare una ricerca con l’hashtag #breakfastpasta sui social per rendersi conto di come, soprattutto oltreoceano, iniziare la giornata con spaghetti, fettuccine e altri formati stia diventando una vera e propria moda culinaria. Protagonista di tante ricette antispreco, la pasta si conferma, infine, come alimento accessibile anche in un momento di contrazione dei consumi dovuta ai rincari generalizzati. In Italia, con mezzo chilo di pasta e pochi altri ingredienti (pomodoro, un filo d'olio e una spolverata di formaggio) si riesce a preparare un pasto gustoso, nutriente e bilanciato per una famiglia di 4 persone, spendendo poco più di 2 euro. E rappresenta il prototipo del cibo sostenibile, con un'impronta ecologica per porzione di 1 m² globale. Nel nostro Paese, infatti, il miglioramento dei processi produttivi e i contratti di filiera che puntano sulle buone pratiche agricole hanno ridotto sensibilmente consumi d'acqua ed emissioni di Co2 connessi alla produzione di pasta. Il suo packaging permette un recupero pari a circa il 100% dei materiali di imballaggio.