Cresce il costo della pasta: +32% rispetto al 2021. Ma il prezzo degli alimentari rallenta

Roma, 26 luglio 2023 – Pasta sempre più salata. Infatti, il prezzo della pasta continua ad aumentare. L'indicazione emerge da una ricerca condotta da Altroconsumo che ha preso come riferimento dieci prodotti ad alta frequenza d’acquisto.

La variazione dei prezzi

Il risultato della ricerca evidenzia che la pasta costa il 6% in più rispetto al 2022, percentuale che arriva al +32% se si confronta con il prezzo del 2021. Tutto questo, nonostante la corsa dei prezzi dei prodotti alimentari sia rallentata nell’ultimo periodo, gli italiani devono fare fronte a livelli di spesa decisamente più alti. Secondo il monitoraggio di Altroconsumo, la pasta costava in media 1,69 euro al chilo a giugno 2023, mentre a giugno 2022 il prezzo medio era di 1,59 euro al chilo e nello stesso mese del 2021 solo di 1,28 euro al chilo. In due anni il prezzo della pasta è aumentato quindi del 32%. Inoltre, il picco massimo è avvenuto ad aprile 2023, con un prezzo medio di 1,76 euro al chilo.

Il ruolo delle promozioni

Le promozioni sulla pasta, sempre secondo i risultati emersi dall'indagine di Altroconsumo, oggi sono meno convenienti: nei primi 6 mesi del 2023 il risparmio è stato del 17%, mentre prima della pandemia in media era del 21%. Sono i prodotti della marca del distributore conosciuti anche come private label ad assicurare un risparmio costante. Infatti, acquistando le cosiddette Private Label, ovvero i prodotti a marchio del supermercato, per i quali si spende il 25% in meno rispetto ad altri marchi. Nei discount, i prezzi della pasta continuano ad essere competitivi: il risparmio medio nel primo semestre del 2023 è stato del 38% (percentuale relativa all’acquisto di prodotti a marchio del distributore).

Non mancano i segnali positivi

“Un segnale positivo arriva dall'analisi Altroconsumo su dieci prodotti ad alta frequenza d'acquisto – sottolineano i ricercatori – da cui emerge che, come per il mese di maggio, anche per giugno 2023 i prezzi sono in discesa. La riduzione riguarda ora 5 prodotti su 10: latte (-0.2%), pasta (-0.4%), zucchero (-0.6%), caffè (-4.0%) e banane (-0.4%). L’altra metà del paniere registra invece aumenti: passata di pomodoro (+0.7%), olio di semi di girasole (+1.5%), zucchine (+0.5%) e soprattutto olio extravergine di oliva (+4.7%)”.