Passaporto in Posta, già trentamila richieste

Sono già 30.000 i passaporti chiesti ai quasi 2500 uffici postali abilitati. Il rilascio o rinnovo del passaporto è uno dei servizi innovativi con cui Poste Italiane vuole facilitare l’accesso alla Pubblica Amministrazione, snellendo le procedure, riducendo i tempi di attesa e offrendo un’alternativa più comoda e capillare. Nell’ultima settimana di gennaio 2025, la rete postale ha superato le 600 richieste giornaliere di rilascio e rinnovo del passaporto. L’iniziativa non si limita alle grandi città, ma anzi è partita dai centri più piccoli e dalle aree più remote del Paese convolti nel Progetto Polis che prevede la trasformazione dei quasi 7.000 uffici postali presenti nelle località con meno di 15 mila abitanti in sportelli unici di prossimità per accesso ai servizi pubblici, con una particolare attenzione ai territori spesso dimenticati.

Il procedimento per richiedere il passaporto presso gli uffici postali è semplice e veloce. È sufficiente presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo, è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. Gli operatori degli uffici postali raccolgono i dati biometrici (impronte digitali e foto) e inviano la documentazione all’ufficio di Polizia competente. Nelle grandi città, per accedere al servizio è richiesta la prenotazione, registrandosi sul sito di Poste Italiane. C’è la possibilità di consegna a domicilio del passaporto: scelta effettuata dal 78% dei cittadini nei piccoli centri e dal 38% dei residenti nelle grandi città.

Il progetto nasce da un accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di sfruttare l’ampia rete degli uffici postali per avvicinare i servizi pubblici ai cittadini.

